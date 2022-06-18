新华社圣彼得堡6月17日电（记者赵冰 耿鹏宇）第二十五届圣彼得堡国际经济论坛全会17日在俄罗斯圣彼得堡举行。俄总统普京在论坛上发表的讲话中就相关政治、经济问题阐述观点，提出俄罗斯经济发展的六项主要原则。

普京指出，当前全球经济形势恶化与俄罗斯对乌克兰发起的特别军事行动无关。他强调，商品和原材料市场的通胀飙升早在特别军事行动前已经出现，“这是世界被所谓的七国集团不负责任的宏观经济政策长期裹挟所致”。普京说，俄特别军事行动已成为西方的“救生圈”，他们借此将自己的过错归咎于俄罗斯。

普京表示，俄罗斯“永远不会走闭关自守、封闭经济的道路”。他提出俄罗斯经济发展的六项主要原则，即保持开放、支持创业自由、负责任和平衡的宏观经济政策、社会公正、基础设施超前发展以及实现真正的技术主权。

普京说，西方基于过时的地缘政治幻想蓄意破坏当前全球经济准则，导致整个国际社会处于困难时期，许多以前因疫情而中断的贸易、生产和物流联系经历新的考验。当今世界在地缘政治、经济、技术以及国际关系各个领域正在发生革命性、颠覆性、不可阻挡的变化，而西方试图阻止这一历史进程。

普京在谈到全球粮食问题时说，当前国际社会的首要任务是增加对全球粮食市场的供应，包括满足特别需要粮食的国家的需求。俄罗斯可以确保国内粮食安全，也已经准备好为平衡国际农产品市场作出贡献。普京同时驳斥了对俄罗斯限制乌粮食出口的指责，表示俄没有干涉乌克兰对国际市场的粮食供应。

普京强调，西方对俄罗斯实施制裁的速度和数量在全世界都是史无前例的，对俄发动的经济闪电战并未成功。实践证明，制裁武器是把“双刃剑”，欧盟成员国和欧洲公司自己也可能受害。

普京说，俄罗斯不反对乌克兰加入欧盟，因为欧盟不是军事集团。俄罗斯反对的一直是乌克兰的军事发展，因为这对俄罗斯构成威胁。同时，普京对乌克兰加入欧盟是否会为乌经济增长提供新动力表示怀疑。

普京说，俄罗斯开展特别军事行动是“被迫采取的必要措施”，“局势迟早会恢复正常，（俄罗斯）改善与乌克兰的关系是必然的”。普京同时强调，俄罗斯不会用核武器威胁别国。

哈萨克斯坦总统托卡耶夫当天出席全会并致辞说，建设一个和平、稳定和经济强大的欧亚大陆将成为全球范围内可持续发展和包容性增长的有利因素。哈萨克斯坦作为欧亚一体化进程的积极参与者，始终支持与其他国际组织的互利合作。哈萨克斯坦将始终如一地在欧亚经济联盟框架内充分发挥合作潜力。对哈萨克斯坦而言，当务之急是推动欧亚一体化与中国“一带一路”倡议相结合。

埃及总统塞西当天在视频致辞中说，希望圣彼得堡国际经济论坛能帮助寻找有效解决现实问题的方法，减少全球经济困难的负面影响和后果。当前形势下，重要的是要兼顾各国关切和利益，既符合保障各国人民安全和福祉的要求，也有利于在政治问题上实现长期相互理解。

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