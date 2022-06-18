本报记者 吴 杰

实验室工作人员利用虚拟现实和仿真技术进行音乐教学和虚拟演奏。

中哥智网互联实验室供图

建模中国的编钟、哥伦比亚的马林巴琴等两国传统打击乐器，并利用虚拟现实和仿真技术实现音乐教学和虚拟演奏；对中哥两国多所高校进行三维数字化呈现，让有留学意愿的学生直观感受校园；动态模拟海洋生态环境中的生物多样性，提升海洋监测能力……成立近3年来，中国—哥伦比亚智网互联实验室取得丰硕成果。

该实验室由中国虚拟现实技术与系统国家重点实验室和哥伦比亚圣地亚哥卡利大学于2019年8月牵头成立。截至目前，在数字技术的学术研究、科技创新、技术应用、人才培养等方面，该实验室已与20所中国高校、17所哥伦比亚高校合作开展多个项目。中哥智网互联实验室中方主任罗训向记者表示：“尽管新冠肺炎疫情影响了人员往来，但双方可以借助数字技术，实现跨越大洋的远程协作。”

在哥伦比亚重要的集装箱港——布埃纳文图拉港，中哥智网互联实验室利用数字化仿真技术，帮助港口实现包括航道疏浚等在内的升级改造，并规划建设新港口。实验室研究人员协助哥方在港口现场使用无人机观测新码头所在的蟹岛，还将来自中方的“智能化高效场景建模与绘制引擎”等技术落地应用，建立了现有码头和新码头的三维模型，对多个航道疏浚方案进行模拟规划。

在整个过程中，中哥两国科技工作者通过一系列线上会议进一步密切合作。2020年，哥方人员“云参观”了位于中国山东青岛的自动化码头，对中国先进科技水平赞不绝口。“你们用过往发展中的经验真心实意地帮助我们，你们就像我们的家人。”

在中哥智网互联实验室的推动下，两国高校间的数字技术合作多点开花。中国中央美术学院与哥伦比亚同行在虚拟现实、数字艺术、人工智能与美术创作等领域开展人才培养合作计划。海南软件职业技术学院和圣地亚哥卡利大学联合设立了博士项目中国教学点，两所高校与中哥智网互联实验室共同打造的数字孪生智慧教室已在中国海南省琼海市和哥伦比亚卡利市投入使用，通过5G和虚拟现实技术，促进两国青年互鉴交流与共同发展。

圣地亚哥卡利大学年轻教师古斯塔沃·阿洛米亚曾参与了包括数字孪生智慧教室在内的多个实验室项目，“很高兴能够参与这样高水平的科研项目，中哥智网互联实验室为我打开了观察世界的一扇新窗口”。

在圣地亚哥卡利大学校长卡洛斯·佩雷斯·盖兰多看来，与中方合作建立信息科技实验室，有助于哥伦比亚学者、科研人员与中国同行交流前沿技术及发展经验。“哥伦比亚教育部已提出‘到2025年成为拉美受教育程度最高国家’的宏伟目标，两国技术合作将会助力这一目标早日实现。”

未来，中哥两国将继续在智慧交通、智慧城市规划、数字农业等领域开展深入合作。

(责编：艾雯、燕勐)