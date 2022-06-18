本报电 （记者严冰）6月16日10时53分，满载乘客的5818次列车从新疆和田站驶出，和若铁路正式开通运营。中国在最大沙漠塔克拉玛干完成世界首条环沙漠铁路线“最后一块拼图”，世界首条环沙漠铁路线建成，让当地上千万各族群众从中受益。

和若铁路全长825公里，设计时速120公里，一路向东穿越沙海，延伸至甘肃、青海和西藏交界的若羌县。它与现有格库铁路、南疆铁路共同构成一条2712公里的环形铁路，“环抱”塔克拉玛干沙漠。

这条国家I级单线铁路，串联起沙漠里的点点绿洲，结束了塔里木盆地南缘且末、民丰等5个县和新疆生产建设兵团3个团场不通火车的历史。

“和若铁路再一次向世界证明，中国有信心、有能力在沙漠平稳运行铁路。”中铁第一勘察设计院集团有限公司和若铁路总设计师杨宝荣说。

截至2021年底，新疆铁路营运里程达8151公里。新疆已初步形成以兰新铁路和兰新高铁为主通道、临河至哈密铁路为北通道、格库铁路为南通道的“一主两辅”交通格局，曾经的“路网末梢”逐步变为“区域枢纽”。

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