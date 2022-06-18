■ 李嘉宝

6月16日，世界贸易组织第12届部长级会议在瑞士日内瓦闭幕。这是世贸组织时隔4年半后再次召开部长级会议。在新冠肺炎疫情、地缘政治冲突和单边主义行为强烈冲击世界经济复苏、全球多边贸易体制面临诸多严峻挑战之际，世贸组织绝大多数成员又一次高举多边主义大旗，向世界传递了继续推动多边贸易体制发展的坚定信心。

近年来，世贸组织陷入前所未有的困境，权威性、有效性不断受到挑战。争端解决机制是世贸组织的核心支柱之一，对世贸组织履行职能具有关键作用。然而，由于美国持续阻挠世贸组织上诉机构大法官遴选，导致该机构因“缺人”而陷入瘫痪，直接影响了世贸组织争端解决机制的正常运转。甚至就在本届部长级会议召开前，美国仍无视各方的关注和期待，第54次否决了重启上诉机构甄选程序的相关提案。此外，美国还屡屡将经贸问题政治化，动辄挥舞“关税大棒”，滥施“长臂管辖”，严重违反世贸组织规则，干扰全球产业链供应链稳定和世界经济复苏。在世贸组织改革问题上，美国同样摆出霸道架势，一度设置所谓“90天期限”，胁迫世贸组织“改变规则”。美国还持续推行伪多边主义，在全球多个地区大搞排他性经贸“小圈子”、推销霸凌型贸易条款，对真正的多边主义构成威胁。

当今世界，不稳定性不确定性加剧，经济全球化遭遇逆流，世贸组织机制本身也亟待改革完善。但无论如何改革，真正的多边主义不会过时，多边贸易体制助发展、促合作的作用无可替代。从眼前挑战来看，疫情蔓延、能源市场动荡、粮食危机、产业链供应链紊乱、经济复苏仍脆弱乏力等全球性挑战层出不穷，各国必须携手开展全球性行动，加强在世贸组织等多边框架下的宏观政策协调，共同寻求解决方案。从发展趋势来看，世界走向多极化的大势没有改变，经济全球化在曲折中继续前行，新兴市场国家和发展中国家快速崛起，开放、包容、非歧视等世贸组织核心价值和基本原则的意义进一步凸显。正如世贸组织总干事伊维拉所说，世贸组织代表的多边机制是最好的机制，全球化不能分割。

本届部长级会议上，世贸组织成员就新冠疫苗知识产权豁免、疫情应对、渔业补贴、粮食安全和世贸组织改革等重大紧迫议题进行磋商，展现出开展多边对话协商的良好意愿。中国、欧盟、巴西、印度、肯尼亚等众多代表团，重申了世贸组织在多边贸易体制中的核心地位。这说明：捍卫多边主义、回归世贸组织规则体系、维护全球贸易秩序和经济复苏成果，是国际社会人心所向、大势所趋，是世界发展繁荣的正道。

作为世界最大的发展中国家和第二大经济体，中国自加入世贸组织以来，严格履行成员义务、遵守多边经贸规则，以高水平开放同世界分享发展机遇，始终是多边贸易体制的坚定支持者、积极参与者和重要贡献者，连续十来年对世界经济增长的贡献率保持在30%左右。中国主张，世贸组织改革应促进经济全球化，要通过规则更新和机制保障，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展；改革应使全体成员受益，保障发展中成员合法权益。

无论是应对眼前挑战，还是共创美好未来，人类都需要同舟共济、团结合作。期待世贸组织第12届部长级会议成为重振多边贸易体制的新契机、新起点。

（作者为本报评论员）

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