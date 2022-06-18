新华社阿布贾6月17日电（记者郭骏）以讲述中国发展故事为主题的“中国影像节”展映活动16日晚在尼日利亚首都阿布贾中国文化中心启动，吸引数十名尼日利亚官员、文化界和教育界人士参加。

中国驻尼使馆文化参赞兼中国文化中心主任李旭大在启动仪式上说，“中国影像节”展映活动的举办旨在推动中国和世界其他国家之间的文化交流，让世界更深入地了解中国和中国人民。未来几个月将在全球展映的50多部精品纪录片涵盖中国美食、景点、人民生活和社会发展等主题，向世界展示一个立体的中国。

启动仪式上放映了讲述中国脱贫故事的《前线之声：中国脱贫攻坚》专题纪录片，引发与会人士热烈讨论。

尼日利亚信息与文化部一名官员对新华社记者说，“中国影像节”展映活动将让尼日利亚人更直观地了解中国的发展战略和成就，并从中国的发展故事中获取灵感。

据介绍，“中国影像节”是中国文化和旅游部与中央广播电视总台合作举办的全球展映活动。该活动精选了中央广播电视总台近年来拍摄制作的50余部专题片，旨在向海外民众全面展示中国过去十年的发展变化。

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