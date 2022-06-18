新华社洛杉矶6月17日电（记者谭晶晶）美国食品和药物管理局17日修订了针对美国生物技术企业莫德纳公司研发的新冠疫苗以及美国辉瑞公司与德国生物新技术公司联合研发的新冠疫苗的紧急使用授权，批准这两款疫苗使用于年龄6个月及以上人群。

根据美药管局最新修订，莫德纳疫苗使用于6个月至17岁人群为两剂接种，间隔1个月；辉瑞疫苗使用于6个月至4岁人群为3剂接种，前两剂间隔3周，第三剂与第二剂间隔至少8周。

美药管局此前批准了莫德纳疫苗使用于18岁及以上人群，辉瑞疫苗使用于5岁及以上人群。

美药管局在一份声明中说，批准这一授权是基于对两款疫苗安全性、有效性和生产数据进行的严格、全面的评估和分析。美药管局认为，两款疫苗使用于获批儿童群体的已知和潜在益处大于其已知和潜在风险。在做出决定之前，美药管局咨询了其独立专家委员会的意见。

美药管局局长罗伯特·卡利夫在声明中表示，希望批准使用针对低龄儿童的新冠疫苗能够保护这个年龄段人群免受新冠严重后果，包括住院、死亡等。

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