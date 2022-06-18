新华社哈拉雷6月17日电（记者张玉亮）津巴布韦总统姆南加古瓦17日为该国最大锂矿比基塔矿升级改造项目揭幕。

中企中矿资源今年1月收购比基塔矿，计划投入2亿美元对现有设施进行改造、新建加工生产线等，以提升生产效率并为当地社区创造更多就业机会。

姆南加古瓦当天在揭幕式上表示，津政府珍视中资企业来津投资的意愿。近年来，许多中企投资于津巴布韦的基建、矿产、农业、通信等领域，实现了投资者和当地社区“双赢”。他欢迎更多中国投资者来津投资兴业。

姆南加古瓦说，他希望通过来自中国等国际资本的投资，使津巴布韦能够充分开发锂资源，助力该国实现“2023年矿业产值达120亿美元”的目标。他同时希望投资者帮助津巴布韦提升制造业发展水平，创造更多工业附加值，为全球绿色能源的发展贡献更多力量。

比基塔矿位于津巴布韦马斯温戈省，距首都哈拉雷约320公里。该矿曾被西方矿企控股多年，因经营不善处于破产边缘。据中矿资源负责人介绍，升级改造项目完工后，比基塔矿的年产值有望达到6亿美元，并为当地社区增加超过1000个就业岗位。

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