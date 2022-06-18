人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

津巴布韦总统为中资锂矿升级改造项目揭幕

2022年06月18日08:22 | 来源：新华网
小字号

新华社哈拉雷6月17日电（记者张玉亮）津巴布韦总统姆南加古瓦17日为该国最大锂矿比基塔矿升级改造项目揭幕。

中企中矿资源今年1月收购比基塔矿，计划投入2亿美元对现有设施进行改造、新建加工生产线等，以提升生产效率并为当地社区创造更多就业机会。

姆南加古瓦当天在揭幕式上表示，津政府珍视中资企业来津投资的意愿。近年来，许多中企投资于津巴布韦的基建、矿产、农业、通信等领域，实现了投资者和当地社区“双赢”。他欢迎更多中国投资者来津投资兴业。

姆南加古瓦说，他希望通过来自中国等国际资本的投资，使津巴布韦能够充分开发锂资源，助力该国实现“2023年矿业产值达120亿美元”的目标。他同时希望投资者帮助津巴布韦提升制造业发展水平，创造更多工业附加值，为全球绿色能源的发展贡献更多力量。

比基塔矿位于津巴布韦马斯温戈省，距首都哈拉雷约320公里。该矿曾被西方矿企控股多年，因经营不善处于破产边缘。据中矿资源负责人介绍，升级改造项目完工后，比基塔矿的年产值有望达到6亿美元，并为当地社区增加超过1000个就业岗位。

(责编：艾雯、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部