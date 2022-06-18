新华社联合国6月17日电（记者王建刚）根据联合国儿童基金会（儿基会）17日发布的最新调查数据，截至2021年底，因冲突、暴力和其他危机而流离失所的儿童人数达到3650万，是第二次世界大战以来的最高数字。

儿基会当天发布的新闻稿说，这一数字包括1370万儿童难民和寻求庇护的儿童，以及近2280万因冲突和暴力而在国内流离失所的儿童，但不包括因气候和环境冲击及灾害而流离失所的儿童。

儿基会说，这一创纪录的数字是一系列危机的直接结果，其中包括阿富汗等国严重和持续不断的冲突，以及刚果民主共和国和也门等国的动荡局势，这些因素都因气候变化的破坏性影响而不断恶化。

儿基会执行主任凯瑟琳·拉塞尔表示，她希望这一令人震惊的数字能够促使各国政府采取措施预防儿童流离失所，并确保流离失所儿童获得教育、保护和其他必要的服务。

儿基会还表示，所有难民儿童中只有一半的儿童能够上小学，难民青少年中只有不到四分之一的人能够上中学。需要医疗、教育、保护等支持和服务的流离失所儿童和难民儿童人数创下新的纪录。同时，无人陪伴或与家人失散的儿童面临被拐卖、剥削、暴力和虐待的高风险。在全球范围内，儿童约占人口拐卖受害者的28%。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)