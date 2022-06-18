本报北京6月17日电 （记者罗珊珊）记者17日从商务部获悉：世界贸易组织第十二届部长级会议（MC12）于12日至17日在瑞士日内瓦成功举行，会议取得多项成果。商务部表示，在全球动荡时期、多边贸易体制面临严峻挑战的困难时刻，MC12的成功标志着多边主义一次关键而重要的胜利，充分展示了世贸组织成员的团结协作和共克时艰的决心，进一步提振国际社会对多边贸易体制的信心，为应对全球挑战、世界经济复苏注入一股强劲暖流。

据介绍，会期由原定的4天延长至6天，经过多轮密集谈判和成员各方激烈交锋，最终取得“1+4”成果。“1”即发布《MC12成果文件》，各方重申加强以世贸组织为核心的多边贸易体制，推进世贸组织必要改革。“4”包括：一是《关于〈与贸易有关的知识产权协定〉的部长决定》和《关于世贸组织新冠肺炎疫情应对和未来疫情应对准备的部长宣言》，帮助发展中成员提高新冠肺炎疫苗的可及性和可负担性，推动构建人类卫生健康共同体，推动疫后经济复苏；二是《渔业补贴协定》，这是世贸组织过去9年达成的首份多边协定，为实现联合国2030年可持续发展议程作出重要贡献；三是《关于紧急应对粮食安全问题的部长宣言》和《关于世界粮食计划署购粮免除出口禁止或限制的部长决定》，维护自由开放的农产品贸易环境，增强全球粮食和农业市场的韧性；四是《关于电子商务的工作计划》，将电子传输临时免征关税的做法延续到下一届部长级会议。

商务部部长王文涛率团出席会议，农业农村部副部长马有祥、中国常驻世贸组织代表团大使李成钢参加。会议期间，中国代表团全程参与各议题磋商，推动相关议题达成协议。中国代表团的积极态度、专业素养和建设性作用，得到了世贸组织总干事伊维拉和与会各方的高度评价和认可。

商务部表示，中国是多边贸易体制的坚定支持者和建设者，中方将认真落实会议各项成果，积极参与世贸组织改革，推动世贸组织在完善全球经济治理、促进经济全球化和世界经济繁荣稳定方面发挥更大作用。

《 人民日报 》（ 2022年06月18日 05 版）

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