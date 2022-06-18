□ 贾平凡

作为拜登政府上台以来开展的首次针对拉美国家的主场外交活动，第九届美洲峰会日前在美国洛杉矶尴尬收场。美国在峰会前后的霸道表现，遭到拉美地区国家广泛批评和抵制。

此次美洲峰会是有史以来参会领导人最少的一届。峰会召开前，美国以所谓“民主标准”为由拒绝邀请古巴、委内瑞拉、尼加拉瓜三国与会，最终酿成一场出乎其意料的外交危机。墨西哥、玻利维亚、洪都拉斯的领导人明确表示，因反对美排斥古、委、尼三国的霸道做法而不出席峰会。加勒比共同体国家发布联合声明称，将集体抵制这场“帝国峰会”。不仅如此，即使到了会上，阿根廷总统、墨西哥外长、伯利兹总理也继续“炮轰”美国政府对他国的孤立政策。此外，危地马拉、萨尔瓦多、乌拉圭的领导人也因双边关系、身体健康等原因没有参会。拉美国家用“低签到率”告诉美国：抱持“门罗主义”思维、操弄“民主”议题搞干涉和分裂不得人心，将自己凌驾于别国之上随意霸凌、服务于“美国私利”没有市场。

本届美洲峰会的主题看上去“很美”：“建设可持续、有弹性、讲公正的未来”。然而，奉行“门罗主义”的美国似乎只专注于在峰会上实现自己的外交目标，并未就拉美地区人民亟须解决的新冠疫苗、经济发展等问题拿出实质性方案。美国高调公布的几个所谓“成果文件”，也都是忽悠人的纸上“大饼”：一是“美洲经济繁荣伙伴关系”计划。白宫官员称，该计划目前还只是一个框架，其能否达成还有赖于未来几个月美国同拉美伙伴的谈判情况。在内容上，该框架丝毫不涉及关税豁免、市场准入等实质性条款。二是“美洲健康和复原力行动”计划。该计划只是表示将成立一个旨在培训拉美国家卫生人员的名为“美洲卫生队”的组织，但对拉美国家当前最关心最急需的疫苗等抗疫需求只字未提。三是“美国—加勒比应对2030年气候危机伙伴关系”计划。该计划具体能拿出多少投资给加勒比国家，美国自己心里也没数。四是“洛杉矶移民和保护宣言”。作为峰会最终声明性质的文件，该宣言的重心更多放在协调地区国家帮美国分担移民压力上，对真正导致移民产生地区的欠发展问题却基本无甚着墨。

本次峰会实质性成果寥寥，再次证明了美国对拉美政策奉行“美国优先”“口惠而实不至”的本质。虽然，拜登政府声称将西半球列为“攸关生死的国家利益”，强调美洲是美国的核心利益所在，但本质上还是把美洲当作“美国人的美洲”，而非“美洲人的美洲”。回顾历史，美国在提出“门罗主义”后的近200年间，30多次军事介入拉美国家，强行输出美式民主，策动政权颠覆，大搞经济掠夺。而名目众多的美拉合作协议，不过是把拉美当成美国的“战略后院”“原料供应地”“商品倾销地”“文化殖民地”。

近年来，美国在拉美地区的影响力持续下滑。2021年初，拉美地区民众给华盛顿打出的平均信任分仅有53分。西班牙《国家报》报道称，美国政府本来指望通过举办美洲峰会显示美国在拉美地区所谓的“领导地位”，但由于处理不当，结果是“每个人都不高兴”，“美洲峰会俨然成为美国的一场‘外交噩梦’”。

在世界多极化加速演进、国际格局急剧调整的大背景下，美国欲借美洲峰会操控拉美、重塑其西半球霸权的幻想遭到了当头棒喝。越来越多的迹象表明，美国在拉美地区的影响力和公信力不断下降，唯我独尊、霸凌霸道的霸权逻辑越来越行不通。

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