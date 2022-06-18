新华社日内瓦6月17日电 （国际观察）重振士气 未来可期——盘点世贸组织第12届部长级会议

新华社记者陈斌杰 陈俊侠

世界贸易组织第12届部长级会议当地时间17日清晨在瑞士日内瓦落幕。

经过五天多的集中磋商和艰难谈判，大会在新冠疫情应对、防疫相关知识产权豁免、粮食安全、人道主义粮食采购、渔业补贴、电子传输暂免关税和世贸组织改革等全球广泛关注的议题上取得成果。

观察人士认为，在全球面临新冠疫情、粮食危机、地区冲突等多重危机和挑战之际，本届大会取得了多项多边成果，重振了士气，为世贸组织改革和多边贸易体制的发展照亮了前路。

艰难谈判 终获突破

世贸组织部长级会议是世贸组织的最高决策权力机构，一般每两年举行一次。此次部长级会议由世贸组织和哈萨克斯坦联合主办，是时隔四年半世贸组织再次召开的部长级会议。观察人士认为，总干事伊维拉领导下的世贸组织显示出推动各成员在关键议题取得成果的强烈意愿。

本次大会原定于15日闭幕，为推动各成员就新冠疫苗知识产权豁免、疫情应对、渔业补贴、农业、粮食安全和世贸组织改革等议题达成一致，主办方特意将会期延长。

会议越临近闭幕，谈判越趋白热化，代表团团长会议和小范围非正式磋商会议往往持续到前一天深夜后，又在第二天凌晨继续。

世贸组织原计划于16日下午宣布大会成果，然而闭幕式多次延后直至17日凌晨5时许。消息人士透露，很多协议细节直到最后一刻方才敲定。

伊维拉在闭幕式上宣布了大会取得的成果，这些多边成果以部长声明、部长决定等方式达成。她说，本次大会的成果令人“高兴”和“振奋”。通过世贸组织各成员的携手努力，大会在多个关键议题上取得突破，说明多边贸易体制在应对全球挑战时可发挥关键作用。

成果可喜 道阻且长

日内瓦智库“多边主义之友小组”创始人兼总裁卢先堃认为，世贸组织地位与作用受到金融危机、新冠疫情、地区冲突、粮食危机等轮番冲击，且总干事伊维拉上任仅仅一年，本次部长级会议取得如此成果实属难能可贵。

卢先堃表示，会议在疫情应对、粮食安全、渔业补贴、电子传输暂免关税等方面取得的多边成果，基本涉及了当前世贸组织面临的重大挑战。

他特别强调，渔业补贴作为多哈回合谈判议题，历时21年终于达成协议，完成了联合国可持续发展目标的要求，成为世贸组织首个可持续发展方面的成果。

他认为，疫情应对、粮食安全等方面所取得的成果则充分证明世贸组织可在应对全球性挑战方面发挥积极作用。

会议期间，不少成员还在一些诸边倡议上取得新进展。例如，服务国内规制增加了格鲁吉亚、东帝汶和沙特阿拉伯三个成员，其中东帝汶作为最不发达国家加入。这充分显示出世贸组织有能力在新的形势下灵活应对。

不过，本届会议也有遗憾，例如世贸组织成员未能就农业补贴谈判达成一致，上述达成的协议部分内容也做了一定程度的妥协，世贸组织改革依旧缺乏明确的路线图。观察人士认为，本届会议为世贸组织照亮了前路，但未来道阻且长。

重振士气 未来可期

上述多边成果向世界表明，世贸组织成员可以跨越分歧走到一起，共同应对全球挑战。伊维拉表示，会议达成的一揽子协议“将改变世界各地人们的生活”。她说：“我们有理由相信，战略合作能够与日益激烈的战略竞争并存。”

中国在会议期间展现出开放姿态，既坚持原则，又积极做出贡献，对推动谈判起到非常重要的作用，也得到各方赞扬。

中国商务部长王文涛在出席会议时表示，以世贸组织为核心的多边贸易体制是国际贸易的基石，中方愿同各方携手推动世贸组织在世界经济复苏中发挥更大作用。

在环境保护等重要议题上，中国的表现令人印象深刻。中国常驻世贸组织代表李成钢在有关环境保护倡议的新闻发布会上表示，中国将在世贸组织框架下，与其他成员密切合作，推动塑料污染防控议题的相关工作。中国是世贸组织“塑料污染与环境可持续塑料贸易非正式对话”的发起方和六个共同协调员之一，该倡议已吸引72个世贸组织成员参与联署。

观察人士认为，此次部长级会议取得的多项成果，在关键时刻有力回应了对世贸组织和多边贸易体制的质疑，重振了士气和信心。虽然世贸组织改革等仍任重道远，但只要各成员增强政治互信、加强多边合作，重振以世贸组织为核心的多边贸易体制未来可期。

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