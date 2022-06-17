新华社莫斯科6月17日电（记者华迪）俄罗斯“红线”电视台“今日中国”栏目开播仪式16日在莫斯科艺术画廊举行，这是以中国为主题的视听产品首次以日播形式进入俄罗斯主流电视网络。

俄罗斯共产党主席久加诺夫、中国国家广播电视总局国际合作司司长闫成胜、中国驻俄罗斯大使馆公使衔文化参赞龚佳佳、俄中友好协会第一副主席萨纳科耶夫等150余人出席开播仪式。

久加诺夫在致辞中盛赞中国的经济和社会发展成就，并高度评价“今日中国”栏目。他说，该项目有助于加强俄中友谊，希望这一栏目的开通可以帮助俄罗斯民众，尤其是年轻一代，更好地了解中国的历史和传统。

闫成胜在视频致辞中表示，在中俄政府和媒体机构共同努力下，近年来两国广播电视和网络视听交流合作不断深入，两国优秀纪录片、电视剧、动画片相继在对方的电视及网络平台播出。“今日中国”栏目将为俄罗斯民众了解真实、立体、全面的中国打开一个新的窗口。

龚佳佳在发言中强调了电视领域交流合作的重要性。她说，“今日中国”栏目的启动使俄民众有机会了解到原汁原味的中国。

据“今日中国”项目执行人、栏目内容独家提供方尚斯国际出版传媒集团总裁穆平介绍，“今日中国”栏目首播入选的有3部中国电视剧以及17部中国纪录片。此外，俄罗斯观众还可以欣赏到中国考古、科技、自然、历史、美食等内容。

“今日中国”栏目将于7月25日正式开播。俄罗斯“红线”电视台在俄联邦70个地区播出电视节目，覆盖人口1.4亿，常年关注观众4000余万，忠实观众超过2000万。

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