新华社伦敦6月16日电（记者郭爽）在16日发布的2022自然指数年度榜单中，中国机构科研产出大幅增加，有4家中国机构入榜全球10强。

自然指数由国际知名科技出版机构“施普林格-自然出版集团”下属机构编制并定期发布，它追踪发表在82本高质量期刊上的科研论文，根据有关机构、国家或地区所发表论文的数量和比例等，反映全球高质量科研产出及合作情况。

根据自然指数的关键指标“贡献份额”，中国科学院在自然指数机构排行中继续位居榜首，其份额是排名第二的美国哈佛大学的两倍多。中国科学院大学由第13位跃升至第8位，首次跻身机构榜单全球10强，中国科学技术大学跃升两位至第9位，北京大学跃升两位至第10位。

全球机构10强中居于第3至7位的分别是：德国马克斯·普朗克协会、法国国家科研中心、美国斯坦福大学、亥姆霍兹德国研究中心协会、美国麻省理工学院。

此外，自然指数年度榜单还列出了2020至2021年上升最快的50家机构。中国机构在该榜单也居于首要地位。上升最快的前31家机构均来自中国，50家机构中只有10家来自中国以外。这与2021年的榜单相比有显著变化，当时上升最快的前10家机构中，中国仅占两席。

在国家和地区榜单中，美国保持第一，但其2021年科研产出较上一年下降6.2%，是前十名中降幅最大的国家，也是该国2017年以来的最大降幅。中国位居第二，2021年科研产出增长14.4%，是前十名中涨幅最大的国家。位居第3至第10的国家是德国、英国、日本、法国、加拿大、韩国、瑞士和澳大利亚。

2022自然指数年度榜单是基于2021年1月1日至2021年12月31日的自然指数数据。研究人员指出，这一最新结果可能表明中国政府对科学的长期投入正在开始取得成果。专家指出，中国突出的科学表现可能在未来几年持续下去。

自然指数创始人戴维·斯温班克斯在一份声明中说：“自然指数年度榜单表明，中国通过其大型、现已发展成熟的机构的科研投入，正在自然科学领域产生持续不断的研究成果。2021年，中国研发投入已占GDP的2.4%，显示了中国对该领域的承诺。今年，中国资金投入对于科研增长产生的影响更为突出，尤其是与我们在德国、英国、法国和日本等其他国家所看到的变化相比。”

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