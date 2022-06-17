新华社莫斯科6月16日电（记者刘恺）俄军辐射、化学和生物防护部队司令基里洛夫16日说，美国已承认与乌克兰和其他原苏联加盟共和国境内的生物实验室有关，俄方认为美国的目的是增强其军事生物潜力。

基里洛夫说，6月9日美国国防部在其网站公布美国在后苏联空间开展生物活动情况，承认资助了46个乌克兰生物实验室以及美国国防部与乌克兰科学技术中心存在联系。美方声称在后苏联空间开展生物活动不是为了发展生物武器，目的之一是“排除这些国家的生物武器专家与‘恐怖组织’合作的可能性”。

基里洛夫认为，文件表明美国在乌克兰和其他原苏联加盟共和国开展军事生物活动的事实，也指出了美国军事部门的“同谋”。

基里洛夫指出，美方所谓的“澄清”并没有回答俄方提出的问题，即“为什么相关工作按照五角大楼的命令进行，而工作主题与乌克兰医疗卫生的紧迫问题毫不相干？美国军事部门人员出于什么目的参与了在乌生物研究，以及为何这项工作在保密情况下进行，而乌克兰专家获得信息和进入相关场所受到限制？”

基里洛夫说，美国所作所为事实上是在增强其军事生物潜力。

基里洛夫还表示，美国和乌克兰在根据《禁止生物武器公约》要求进行报告时，隐瞒了双方在军事生物领域开展合作的事实，并且美国自2001年以来一直在阻碍核查机制的发展。

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