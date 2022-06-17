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专访：金砖机制为全球治理贡献多边主义力量——访尼日利亚国际事务研究所高级研究员乌比

2022年06月17日13:42 | 来源：新华网
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　　新华社拉各斯6月17日电 专访：金砖机制为全球治理贡献多边主义力量——访尼日利亚国际事务研究所高级研究员乌比

　　新华社记者郭骏

　　尼日利亚国际事务研究所高级研究员埃费姆·乌比日前在拉各斯接受新华社记者专访时表示，多边合作是应对当今世界面临的挑战的有效方法，开放包容的金砖国家合作机制将为全球治理贡献多边主义力量，推动全球可持续发展。

　　乌比说，中国担任今年金砖国家主席国，自己对中国推动金砖国家与其他发展中国家团结合作充满期待。他希望金砖国家更多关注全球治理问题和经济发展不平衡问题，捍卫多边主义，帮助广大发展中国家解决基础设施、融资和治理等事关发展的现实问题。

　　“中国提出的全球发展倡议等，关注发展中国家基础设施建设和升级，并推动能力建设助力工业化。”他说。

　　乌比认为，“金砖+”合作概念强调加强新兴市场和发展中国家战略协作，为构建全球发展伙伴关系作出“金砖贡献”。这是非洲大陆加强与国际体系对接的又一个机会，“非洲能否从中受益，取决于非洲国家能否最大化地利用机会”。

　　中国今年将减贫和粮食安全作为办会重点之一，乌比认为此举恰逢其时、值得称赞。他说，中国在减贫和保障粮食安全方面有着举世瞩目的成就，中国愿意与其他国家分享成功经验，此举的积极意义将不局限于金砖国家内部。

　　他说，在非洲，农业吸纳了70%至80%的劳动力，提升粮食产量、保障粮食安全同时意味着解决就业、保障社会稳定。

　　“作为非洲人，我们应该利用这个机会，积极参与金砖国家的倡议……非洲国家应该学习中国农业改革、消除贫困及保障粮食安全的经验。”乌比说。

(责编：于洋、崔越)

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