新华社纽约6月16日电 综述：担忧经济前景恶化 纽约股市再遭重挫

新华社记者刘亚南

由于美联储、英国央行等相继加息，以及当天公布的美国宏观经济数据不及预期，市场担忧经济增长前景恶化，纽约股市三大股指16日再次大幅下挫，道琼斯工业平均指数跌破30000点。

截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌741.46点，收于29927.07点，跌幅为2.42%；标准普尔500种股票指数下跌123.22点，收于3666.77点，跌幅为3.25%；纳斯达克综合指数下跌453.06点，收于10646.10点，跌幅为4.08%。

美联储15日激进加息75个基点，这是美联储自1994年以来单次最大幅度的加息。英国央行16日宣布加息25个基点，为去年12月以来第五次加息。同一天，瑞士央行意外宣布加息50个基点，为15年来首次加息。

市场人士认为，美联储大幅加息虽然有助于降低通胀，但也会使经济降温。其他央行受美联储货币政策影响跟进收紧货币政策，可能把更多经济体拖入增长放缓甚至衰退之中。

彭博经济研究部门经济模型最新评估显示，到2024年年初，美国经济陷入衰退的可能性达到72%。

舆情调查和数据服务公司“舆观”日前对1500名美国人进行调查显示，52%的人认为美国经济状况糟糕，25%的人认为情况一般，认为美国经济很好和良好的人仅占20%。调查还显示，43%的人表示美国经济处于衰退中，33%的人认为美国经济在放缓。

瑞银集团认为，更激进地收紧货币政策增加了股市利空，出现经济衰退的风险在上升，美国经济要实现“软着陆”面临更大挑战。

宏观经济数据方面，美国商务部当天公布的5月新建住房数据低于预期，美国劳工部公布的上周首次申领失业救济人数高于预期。此外，商务部数据显示，美国5月零售和食品服务业销售额今年以来首次环比下降。

美联储更激进地收紧货币政策以及经济基本面不佳促使市场下调对美国股市的预期。

外汇经纪商嘉盛集团资深分析师乔·佩里表示，更激进的升息周期对股市构成巨大阻力，并可能导致2023年上半年出现经济衰退。

佩里认为，纳斯达克综合指数和标普500指数都有下行空间，标普500指数可能会跌到3400点至3500点之间。如果美联储加息幅度进一步加大，纳指将承受更多压力，其跌势可能会持续到今秋。

瑞银集团表示，美国供应管理学会公布的制造业景气指数将继续走低并可能降至50这一荣枯线以下。由于这一指数和标普500指数成分股公司每股盈利增长关联密切，瑞银集团决定下调对标普500指数成分股公司每股盈利的预测。

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