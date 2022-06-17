新华社联合国6月16日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表戴兵16日表示，中方期待欧盟在国际事务中发挥积极和建设性作用，抵制阵营对抗思维复活，推动各国在多边主义旗帜下加强团结，共同进步。

戴兵在当天举行的联合国同欧盟合作问题安理会公开会上说，作为多边主义的积极倡导者，欧盟应该带头维护联合国宪章宗旨和原则，带头遵守国际法和公认的国际关系基本准则，切实尊重各国主权和政治独立，坚持不干涉别国内政。

戴兵表示，人类是不可分割的安全共同体，各国的安全关切同等重要、相互依赖。中方期待欧盟重视和尊重各国合理安全关切，为推动和平解决争端，构建均衡、有效、可持续的全球和地区安全机制做出更大努力。

他说，当前全球粮食、能源、金融安全风险持续上升，发展中国家面临前所未有的困难。中方期待欧盟成员维持并加大对发展中国家的援助力度，维持并加大对联合国人道和发展机构的捐款规模，为帮助发展中国家摆脱困境承担应有的道义责任。

戴兵指出，乌克兰冲突的长期化、扩大化只会带来更大的安全风险和危机外溢效应。中方希望欧盟作为重要利益攸关方，强化战略自主，积极发挥斡旋调解作用，推动当事方开展对话谈判、早日实现停火止战。中方支持欧盟同国际机构加强合作，采取切实行动应对危机引发的紧急人道主义需求。

戴兵强调，中国一贯高度重视发展同欧盟的关系，一贯重视欧盟在地区和全球事务中的重要作用，始终认为欧盟是多极化进程的一支重要力量。中方期待并支持欧盟为应对各种全球性挑战做出更大贡献，欢迎欧盟为动荡变化的世界注入更多稳定因素。

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