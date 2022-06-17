新华社北京6月17日电 澳大利亚能源市场监管机构15日突然宣布，接管本国电网运营，暂停境内“所有地区”电力市场现货交易，以求抑制电价、保障电力供应、防止大面积断电。高级官员16日向悉尼等大城市居民呼吁，“如果不想停电，晚上少开灯”。

气候变化与能源部长克里斯·鲍恩在首都堪培拉一场电视直播的新闻发布会上说，政府正着力于恢复煤电厂正常供电。他敦促新南威尔士州居民家庭在保障供暖等基本需求以外尽可能节省电力。

澳大利亚电力现货市场主要供应人口密集的东部地区，包括悉尼所在的新南威尔士州居民用电需求，有多家供电商可供选择，居民可以相对低廉的批发价格购电。然而，这一市场5月以来遭遇严重供需危机，促使监管机构出手干预，控制定价并指导分配。

法新社报道，澳大利亚是全球第三大天然气和煤炭出口国，但眼下东部海岸地区的煤电厂超过四分之一因为故障和维护问题停工，而乌克兰危机也导致澳天然气出口需求猛增，国内能源供应更加不足。东海岸眼下遭遇冷空气，更加剧电力短缺危机，各供电商纷纷呼吁居民开启“省电”模式。根据先前预报，包括悉尼和墨尔本等主要城市在内的东海岸大部分地区将遭遇频繁停电。

澳大利亚最大电力供应商AGL能源公司16日说，其位于新南威尔士州的煤电厂有三台机组发生故障，其中一台将于当天晚些时候恢复运转，另一台机组预期18日可恢复运行。

新任总理安东尼·阿尔巴尼斯准备16日晚设宴招待各州州长，17日正式开会，能源议题预计是议题之一。

阿尔巴尼斯所属工党在5月议会选举中胜出，斯科特·莫里森领导的自由党-国家党联盟下台。新政府把缺电危机归咎于保守派主导的前任政府，指责后者大力发展煤电、忽略开发可再生能源。政府数据显示，澳大利亚去年所消耗电力大约71%仍来自化石燃料，煤电占51%。

新政府16日向联合国提交新的减排目标，承诺到2030年澳温室气体排放量比2005年水平降低43%，比先前承诺削减26%至28%的幅度大大提高。（沈敏）

(责编：于洋、杨牧)