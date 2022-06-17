新华社北京6月17日电 法国、德国、意大利三国领导人16日集体访问乌克兰，以示对乌方“支持”。俄罗斯方面当天回应说，访问“不会让乌克兰更接近和平”，希望三国领导人不要仅仅关注对乌输送更多武器这一议题。

法国总统埃马纽埃尔·马克龙、德国总理奥拉夫·朔尔茨和意大利总理马里奥·德拉吉当天从波兰乘火车抵达乌克兰首都基辅。这是俄罗斯2月24日对乌克兰发起特别军事行动后，三国领导人首次访问乌克兰。

路透社等媒体报道，一些西方国家领导人先前已经访问乌克兰，马克龙和朔尔茨作为欧洲大国领导人，因为没能“更早”访乌而承受压力。

多名外交官及消息人士先前透露，三国领导人将会晤乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基，预计讨论两项主要议题：对乌输送更多武器及将乌克兰正式列为欧洲联盟候选国。

围绕对乌武器援助，乌克兰方面多次呼吁西方国家输送更多武器，并曾“点名”德国迟迟不交付曾经许诺的重型武器。朔尔茨先前解释说，需要更多时间培训乌方军人学会使用上述武器。

俄方多次谴责美国及其西方盟友向乌克兰输送大批武器，且越来越先进、射程越来越远，利用乌克兰对俄罗斯发起“代理人战争”。

俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫16日告诉媒体记者，希望西方三国领导人的访问“不只是通过进一步向乌克兰输送武器来支持乌克兰”，而是“鼓励泽连斯基总统正视现实”。

俄罗斯联邦安全会议副主席德米特里·梅德韦杰夫16日在社交媒体写道，三国领导人的访问“毫无作用”。“承诺欧盟成员国（地位）和老式榴弹炮……这样不会让乌克兰更接近和平。”

乌克兰2017年正式成为欧盟联系国。泽连斯基2月28日签署申请加入欧盟的文件，呼吁欧盟启动“新的特殊程序”迅速吸纳乌克兰。不过，欧盟在3月举行的峰会上排除乌克兰“火线入盟”的可能性。泽连斯基5月9日说，乌方已提交申请欧盟候选国地位调查问卷第二部分答复文本，期望欧盟6月就调查问卷有关内容做出结论。

不过，多家媒体报道，围绕乌克兰“入盟”，欧洲国家态度“分裂”。路透社16日援引一名不愿公开姓名的法国官员的话报道，欧盟希望在这一“特殊时刻”，在乌克兰和其他已获得候选国地位并陷入后续谈判的国家之间“寻求平衡”。（郑昊宁）

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