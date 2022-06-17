新华社基辅6月16日电（记者李东旭 李铭）法国总统马克龙和德国总理朔尔茨16日在乌克兰首都基辅表示，两国将进一步加强对乌军事援助。俄罗斯安全会议副主席梅德韦杰夫同日表示，西方国家领导人此访毫无用处，“不会让乌克兰更接近和平”。

据乌克兰总统网站消息，乌克兰总统泽连斯基当天与到访的法国、德国、意大利、罗马尼亚四国领导人举行会晤，就加强乌克兰国防能力、向乌民众提供经济支持、应对粮食危机、对俄罗斯进一步制裁施压、乌克兰与欧洲一体化等议题进行了讨论。

泽连斯基向各方介绍了乌克兰局势相关情况以及乌方在国防领域的优先需求。他表示，乌方期待获得包括重武器、火箭炮和导弹防御系统在内的新援助。

马克龙表示，欧盟国家已向乌克兰提供经济、人道主义和军事支持，并将加大支持力度。法国将加强对乌军事支持，未来数周内将就提供更多“凯撒”自行榴弹炮做出决定。

朔尔茨表示，德国向乌克兰提供了大量财政援助和武器，并训练乌军士兵使用现代武器等。德国与美国、英国已达成一致，将向乌克兰提供多管火箭发射系统。

罗马尼亚总统约翰尼斯说，罗正在向流离失所的乌民众提供一切必要援助，在边境地区的苏恰瓦已设立人道主义中心，罗马尼亚的康斯坦察港和多瑙河港口正在协助转运乌克兰粮食。意大利总理德拉吉表示将努力确保乌粮食运输、避免粮食危机。

在会晤后举行的联合记者会上，马克龙表示，乌克兰是欧洲大家庭一部分，法德意罗四国领导人支持给予乌克兰欧盟候选国地位，希望在下周举行的欧洲理事会会议上就给予乌克兰欧盟候选国地位能做出一致决议。

梅德韦杰夫16日在社交媒体上发文表示，西方国家领导人此访毫无用处，“不会让乌克兰更接近和平”。俄总统新闻秘书佩斯科夫同日表示，希望此次访问“不要只专注于以增加武器供应的方式支持乌克兰”，武器供应只会“延长人民的苦难，对这个国家造成更大伤害”。（参与记者：黄河）

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