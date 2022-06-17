新华社布鲁塞尔6月16日电（记者任珂）北约秘书长斯托尔滕贝格16日说，北约将在东翼前沿地区部署更多部队，以加强防御和实现快速增援。

北约成员国国防部长会议15日和16日在比利时布鲁塞尔召开，为即将在西班牙马德里举行的北约峰会做准备。斯托尔滕贝格在会后的记者会上说，俄罗斯与乌克兰的冲突带来颠覆性的变化，必须制定长期应对措施。马德里峰会将是一次变革的会议并做出许多重要决定。

斯托尔滕贝格说，北约成员国防长当天讨论了如何加强威慑和防御，北约将在东翼前沿地区部署更多部队，包括相关武器装备。北约还将设立一种新的部队模式，将处于更高战备状态的特定部队预先派遣到特定国家，加强当地防御并实现更快速的增援。

斯托尔滕贝格说，北约成员国防长还讨论了长期、全面支持乌克兰的计划，将帮助乌克兰改善与北约军事系统的互操作性，使其向现代化的北约军事系统过渡。

在谈到瑞典和芬兰加入北约问题时，斯托尔滕贝格说，目前无法给出两国加入北约的时间表。北约和各盟国将认真考虑土耳其的关切，努力尽快达成一致。

北约峰会将于6月29日和30日在马德里举行。斯托尔滕贝格今年3月曾表示，北约正面临“新的安全现实”，将在马德里峰会上采取进一步措施，实施“北约2030年议程”，并将制定新的战略构想，使之成为北约未来十年的指导文件。

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