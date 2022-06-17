新华社达累斯萨拉姆6月16日电（记者谢昊）第一批坦桑尼亚国家职业标准开发项目启动大会15日通过视频连线方式在坦桑尼亚和中国同步举行。项目第一批立项建设单位共有43所中国职业院校，参与制定坦桑尼亚54个岗位职业标准和配套人才培养方案。

大会由坦桑尼亚国家职业教育委员会、中非职业教育联盟和中非（重庆）职业教育联盟联合主办。

坦桑尼亚国家职业教育委员会今年4月决定开展中国职业院校为坦桑尼亚开发行业岗位职业标准及相关培训项目，针对坦桑尼亚国家重点行业职业技能岗位，优选中国同等数量的职业技能岗位标准，按照坦桑尼亚国家相关流程注册认证，与配套人才培养方案一并纳入坦桑尼亚国家职业教育体系。

坦桑尼亚国家职业教育委员会主席阿道夫·鲁塔尤格表示，国家职业标准开发项目将为建立新的教育标准奠定基础，促进坦桑尼亚职业教育和培训的发展。同时，该项目有助于培养大量人才和技术工人，确保职业教育毕业生满足国际市场需求，进一步提高坦桑尼亚工业化水平。

坦桑尼亚教育、科学与技术部常务秘书埃利亚马尼·塞多耶卡表示，该项目的实施将掀开坦中职业教育合作新篇章，推动中国职业标准进入坦桑尼亚，为延续坦中友谊做出贡献。

全国高职高专校长联席会议主席董刚表示，这是中国首次大规模整装批量式直接为一个非洲国家开发和修订职业标准，对中国职业教育的国际化发展有里程碑意义。

(责编：于洋、崔越)