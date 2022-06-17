新华社北京6月16日电 6月16日，中韩海洋事务对话合作机制第二次会议以视频方式举行。

中国外交部边界与海洋事务司司长洪亮与韩国外交部东北亚局局长崔喜德共同主持。中国外交部、中央外办、国防部、自然资源部、生态环境部、交通运输部、农业农村部、中国海警局及韩国外交部、海洋水产部、国防部、产业资源通商部、海洋警察厅分别派代表与会。

会议在友好、务实氛围中举行，双方就中韩涉海问题广泛深入交换意见。双方积极评价中韩海洋事务对话合作机制在推进两国涉海交流合作、妥善管控海上矛盾分歧、维护海上局势稳定方面发挥的重要作用，同意持续深入推进机制建设，通过谈判协商解决处理海上问题，加快海域划界谈判，加强海洋科研、生态环保、航运、渔业、海上执法、海事安全和海空安全等方面的务实合作，不断增进互信，努力将黄海打造成为和平之海、友谊之海、合作之海。

双方还就日本福岛核污染水排海问题交换了意见，就日方排海计划表达了关切，双方同意就此保持沟通。

中韩海洋事务对话合作机制于2021年4月正式启动并举行首次会议。

(责编：于洋、崔越)