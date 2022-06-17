陈四清

今年是金砖合作的第十六年，经过多年努力，金砖国家已成为带动全球经济增长、维护世界和平安宁、完善全球经济治理、构建广泛伙伴关系的积极、向上、建设性力量。

习近平主席深刻指出，工商界是金砖经济合作的主力军、生力军。为推动金砖工商合作的常态化与系统化，2013年金砖国家工商理事会在各国领导人的共同见证下成立。自成立以来，金砖国家工商理事会有力引导各国企业加大经贸往来与投资合作，共享发展机遇，在助力金砖国家经济乃至世界经济稳步增长上发挥出积极作用。

当前，百年变局和世纪疫情交织，经济全球化遭遇逆流，世界进入新的动荡变革期。金砖工商合作必须承担起新使命，展现出新活力。金砖国家工商界应紧紧围绕经济合作这条主线，增进理解互信，拉紧合作纽带，加深利益交融，让合作的蛋糕越做越大，让进步的力量越聚越强。

第一，以合作促进开放共享。坚持互利共赢，加快落实《金砖国家经济伙伴战略2025》，落实贸易和投资自由化便利化举措，坚定推动建设开放型世界经济，继续朝着贸易投资大市场、货币金融大流通、基础设施大联通的方向，打造更多合作亮点。坚持协同推进，提升农业、能源、经贸等关键领域务实合作水平，充分释放金砖国家资源禀赋和产业结构的协同效应，共同维护粮食、能源安全以及产业链供应链稳定畅通。坚持互学互鉴，用好金砖国家工商理事会平台，交流分享发展经验，促成更多实实在在的成果。坚持共建共享，拓展“金砖+”工商合作，促进新兴市场国家和发展中国家有效参与国际产业分工，共享经济发展红利。

第二，以合作加速创新发展。抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，将企业合作同金砖国家新工业革命伙伴关系紧密结合，在科技攻关、数字经济等领域打造更多精品项目，培育利益共享的创新链、价值链。落实全球发展倡议，全面推进联合国2030年可持续发展议程，发挥工商界促进贸易往来作用，加快跨境电商、海外仓等新业态新模式发展，优化投融资支持，为维护全球产业链供应链安全稳定贡献力量。坚持生态优先，恪守共同但有区别的责任原则，加强绿色环保技术合作，推动建立绿色低碳循环经济体系，助力实现更高质量、更具韧性的增长。

第三，以合作推动造福民生。坚持人民至上、生命至上，引导工商界积极开展疫苗及特效药物研发、生产、互认合作，促进全球公共卫生治理，共筑多重抗疫防线，推动构建人类卫生健康共同体。发挥工商界信息、技术、资金等方面的优势，引导资源向减贫、教育、基础设施建设等民生领域倾斜，开展更多互利共赢的务实合作，强化民生保障，持续提升各国人民的幸福感和获得感。强化普惠服务，完善数字化跨境服务贸易，支持中小微企业拓展生存和发展空间，不断提升金融服务的包容性和普惠性。

第四，以合作完善全球治理。充分发挥企业家协调沟通作用，聚焦科技研发等重点领域，积极建言献策，向政府提出专业建议，促进五国政府加强宏观政策协调，打造更加全面、紧密、务实、包容的金砖伙伴关系。积极参与全球经济治理改革，维护以世界贸易组织为基石的多边贸易体制，切实遵守共同制定的国际规则，提升金砖国家工商界在国际经济事务中的发言权和影响力，促进国际经济秩序朝着更加公正合理的方向发展。妥善应对经济全球化逆流，同各国工商界加强沟通联系，为各国经贸合作牵线搭桥，积极推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展。

展望未来，金砖国家经贸交流仍处于蓬勃发展期，贸易投资、货币金融、基础设施、科技创新、低碳转型等领域合作加速推进，金砖工商合作前景广阔。金砖国家工商理事会将紧密围绕“构建高质量伙伴关系，共创全球发展新时代”主题，发挥好桥梁作用，带领金砖工商界共同把握发展机遇，携手应对风险挑战，以务实行动推动金砖合作乘风破浪、行稳致远。

（作者为金砖国家工商理事会中方理事会主席、中国工商银行董事长）

《 人民日报 》（ 2022年06月17日 16 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)