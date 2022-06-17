本报记者 颜 欢 李培松 毕梦瀛 荣 翌

农业在金砖国家中地位特殊，直接关乎全球42%人口的生计。近年来，金砖国家不断探索构建长期稳定的合作机制，聚焦粮食安全和减贫，在农业生产、技术创新等方面加强知识分享、技术交流，深化农业务实合作，取得丰硕成果。

2021年，金砖国家与其他国家农产品贸易总额达到5883亿美元，比2010年增长了128%。金砖国家农业的国际地位不断提升，占世界农业生产总值的比重保持在一半以上。农业科技合作务实推进，合作机制不断完善。金砖农业合作为全球粮食安全作出了贡献，为后疫情时代经济复苏注入了动力。

优势互补彰显十足韧性

今年3月，黑龙江省农科院绥化分院和佳木斯分院培育的绥农42、合农95两个大豆品种正式获得俄罗斯国家品种登记委员会登记，列入俄国家品种准入目录。

中国既是主要的大豆生产国，又是全球最大的大豆进口国。加强大豆互利双赢合作，不仅有利于满足中国的消费需求，而且有利于促进俄大豆产业发展。2019年6月，中俄签署关于深化大豆合作的发展规划，就扩大大豆贸易，深化种植、加工、物流、销售、科研等全产业链合作达成重要共识。两个月后，首批4400多吨俄罗斯大豆运抵江苏南通，开启了中俄大豆纵深合作崭新篇章。

“我们非常愿意和中国的伙伴紧密合作，增加生产和加工大豆产品的总量。”俄罗斯前联邦农业部农工联合体产品出口发展司司长安德烈耶维奇说。

大豆贸易是中俄两国农业互利互惠的缩影。2021年，中俄农产品贸易总额为55.56亿美元，同比增长7.74%。“近年来，农业已成为俄中合作的新增长点，我们与中国的合作是互惠互利的。”俄罗斯工业家和企业家联盟地区分会负责人安德烈·博卡列夫说。

中国也是巴西大豆、牛肉和鸡肉的最大买家。巴西农业部特别顾问让·塔鲁恩表示，巴中农业贸易“至关重要”。“2021年巴西对华农业出口额超过450亿美元。两国贸易的互补性让巴西粮农产业获益良多，巴西正根据中国市场需求，加强产品的形象塑造，实现出口多样化。”

巴西中国问题研究中心主任、经济学家罗尼·林斯表示，金砖国家在农业贸易领域具有广阔的合作空间。一方面，金砖五国气候、环境、土地、渔业等自然资源丰富，拥有世界50%左右的灌溉面积，近40%的谷物生产面积，以及约32亿的人口与市场规模，具有广泛的农业合作自然基础和市场基础；另一方面，金砖国家都是农业大国，且市场匹配度高，“后疫情时代，金砖国家的农业合作将继续为应对全球粮食危机作出重要贡献”。

人才培养助推高质量发展

1994年，印度渔业专家阿比吉特·切·萨霍第一次访华，参加了由中国水产科学研究院淡水渔业研究中心承办的第十四期国际培训班。“这次培训彻底改变了我的人生轨迹。当时中国为我提供了全额奖学金，还鼓励我返回印度后将所学知识技术用于帮助印度养殖户。”此后20多年，萨霍一直致力于加强印中两国渔业合作，并为印度学员讲授中国渔业技术如何在印度应用，介绍他的成功经验。萨霍告诉记者，不少印度学员成功地引进了中国的综合养鱼模式，提高了收入。

“中国的实践证明，水产养殖是帮助人们脱贫致富的重要途径。很多印度官员都到中国了解这一领域的经验。”时任印度旁遮普邦首席部长的普拉卡什·辛格·巴达尔说。2014年巴达尔访问中国，在无锡参观了多个水产养殖场、饲料厂和淡水渔业研究中心。当地的发展给巴达尔留下深刻印象，也促使他与中方签署支持双方开展学生交换计划的备忘录。

多年来，中国水产科学研究院淡水渔业研究中心通过举办各类技术援外培训班，为印度培训了40多名渔业领域专家。金砖合作机制启动后，该研究中心专门为印度举办培训项目，有力推动了双方渔业生产合作与发展。

在金砖国家合作框架下，五国加强联合培养项目，为各国农业农村现代化建设培育专业人才。截至2021年底，中国农业农村部已累计为南非培训295名农业技术和管理人员，涉及水稻种植、农机生产与应用、植物保护、可再生能源利用、水产养殖及渔业管理等多个领域；中国农业大学、中国水产科学研究院、中国农业科学院和科研机构为南非培养了超过50名农业领域博士和硕士生。

近年来，黑龙江省农科院也面向中俄两国农企开展培训服务，邀请两国专家开设线上线下讲座，讲授大豆高效种植技术。下一步，黑龙江省农科院计划与俄方合作建立良种繁育基地，进一步深化科企合作，推广中国大豆优良品种。

“金砖国家都是各地区发展中大国，肩负着推动减贫合作、维护粮食安全的重任，人才交流与技术合作至关重要。”萨霍说，“中国着力推进农业农村发展，解决了14亿多人口的粮食安全问题，为其他金砖国家提供了宝贵经验，也为金砖人才交流合作打下坚实基础。”

创新模式促进全产业发展

今年5月，由隆平农业发展股份有限公司及其全资子公司隆平巴西建设的中国—巴西农业科技产业园区项目，在巴西米纳斯州帕拉卡图市签约。作为中方独资建设的农业产业园区，经过多年筹备发展，项目已在巴西完成了2个种子加工厂、10个研发站点的基础布局。目前，中方正加紧建设2个新的种子加工厂、3个种子储藏冷库，预计下半年可全部投产使用。帕拉卡图市市长伊戈尔·桑托斯表示，中国农科企业在当地的发展路径“与帕拉卡图市的可持续经济发展构想高度吻合”。

隆平巴西是巴西玉米、高粱、大豆等农作物种子研发的重要科技创新平台，生产的玉米种子在巴西种植面积达6000余万亩，市场份额超过20%。据悉，新产业园将在南美形成产业集群，并融合精准农业、田间监测和测绘以及其他先进的农业技术。这些技术将对当地大型生产企业以及家庭农业产生积极影响，提升农业综合竞争力。中国驻里约热内卢总领事田敏表示，园区为中巴及金砖国家间的合作提供了良好的示范，是金砖各方“构建高质量伙伴关系，共创全球发展新时代”的务实举措，为共同实现更加强劲、绿色、健康的全球发展作出贡献。

电子商务已成为数字经济和实体经济的重要组成部分，电商合作也成为推动金砖国家农业发展及农产品贸易的重要力量。眼下，巴西、俄罗斯、南非的农产品正通过电商平台走进中国千家万户，金砖国家间农业投资日益升温。今年4月底，作为金砖“中国年”经贸领域重要活动之一，“买在金砖”活动及金砖国家特色商品直播带货活动正式开启。南非的葡萄酒、巴西的咖啡豆、印度的调味粉、俄罗斯的巧克力……各种特色商品琳琅满目，应有尽有。截至5月12日，中国各大电商平台累计销售超2.7亿元人民币，同比增长133.5%。活动期间，中国咖啡运营商还与合作伙伴签署战略合作备忘录，计划从2023年至2025年，向巴西采购总量4.5万吨、货值约15亿元人民币的咖啡豆。

林斯表示，金砖国家在世界上拥有重要影响力，“我们把创新和数字经济作为未来几年的主要增长点。这将影响世界经济，帮助消除贫困和减少社会不平等”。巴西圣保罗州立大学中国问题专家路易斯·保利诺认为，金砖国家推动“互联网+农业”和农业跨境电商的发展，建设农业创新合作的“高速路”与“直通车”，正打造出更加突出创新、重视数字合作的未来。

（本报北京、里约热内卢、莫斯科6月16日电）

《 人民日报 》（ 2022年06月17日 03 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)