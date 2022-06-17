中国将不断扩大高水平开放，持续推进贸易和投资自由化便利化，并与各方一道，坚定维护多边贸易体制，共建开放型世界经济

世界贸易组织第十二届部长级会议是4年多来该组织首次召开部长级会议，164个成员的部长和代表现场参会。会议期间，众多世贸组织成员重申世贸组织在多边贸易体制中的核心地位，希望世贸组织在应对全球性挑战、推动世界经济复苏等方面发挥更大作用。

世贸组织成立以来，为推动全球贸易发展、保障充分就业、促进经济增长和提高生活水平等作出了重要贡献。但近年来，世贸组织遭遇内外压力，多边贸易体制面临诸多挑战。从内部看，多边谈判进展缓慢、上诉机构停摆等问题，让世贸组织的权威性和有效性面临严重威胁。从外部看，经济全球化遭遇逆流，单边主义和保护主义抬头，个别国家甚至企图在以世贸组织为核心的多边贸易体制之外另起炉灶、另搞一套。在全球性问题交错叠加、全球贸易格局面临深刻调整的当下，如何有效发挥世贸组织作用，让多边贸易体制助力世界经济复苏，是本届会议面临的重要课题。

“现在是时候拿出急需的政治意愿，展现世贸组织能够参与解决多重全球性挑战。”世贸组织总干事伊维拉表示。在本届会议上，有100多个世贸组织成员和观察员踊跃发言，发出维护多边主义的声音。“世贸组织仍是多边贸易体制的基石”“多边贸易体制将为寻找共同解决方案发挥重要作用”“面对前所未有的挑战，我们在世贸组织中重建信任、团结与合作至关重要”……这些发言充分表明，各方希望引领世贸组织走出困难时期，推动世贸组织改革朝着正确方向发展，重振多边贸易体制。

中国是多边贸易体制的坚定支持者。习近平主席在庆祝中国国际贸易促进委员会建会70周年大会暨全球贸易投资促进峰会上发表视频致辞强调，要支持以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，维护全球产业链供应链安全稳定，做大合作蛋糕，让发展成果更好惠及各国人民。中方认为，世贸组织改革应促进经济全球化，要通过规则更新和机制保障，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展；世贸组织改革应使全体成员受益，保障发展中成员合法权益。这不仅有利于维护多边贸易体制，营造自由、开放、公平、非歧视、透明和可预测的贸易投资环境，也有利于遏制单边主义和保护主义逆流。

中国是世界第二大经济体，也是全球最大贸易国。加入世贸组织近21年来，中国不断扩大开放，激活了中国发展的澎湃春潮，也激活了世界经济的一池春水。中国全面履行入世承诺，维护世贸组织规则，为多边贸易体制发展作出的贡献有目共睹。中国坚定支持自由贸易，已自主将关税总水平从2010年的9.8%大幅降至7.4%。中国加快构建新发展格局，坚定不移推动高水平对外开放，必将给世界带来更多市场机遇、增长机遇、合作机遇。中国提出全球发展倡议，推动构建全球发展命运共同体，将不断为团结应对全球发展挑战注入中国智慧和力量。

经济全球化发展的大势不会改变，一个开放、公正、透明的多边贸易体制符合世界各国共同利益。中国将不断扩大高水平开放，持续推进贸易和投资自由化便利化，并与各方一道，坚定维护多边贸易体制，共建开放型世界经济，携手构建人类命运共同体。

《 人民日报 》（ 2022年06月17日 03 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)