新华社北京6月15日电 中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪15日在北京以视频方式主持第十二次金砖国家安全事务高级代表会议，强调金砖国家始终秉持“开放、包容、合作、共赢”的金砖精神，坚定维护广大发展中国家共同利益，将遵照五国领导人政治指引，为即将举行的金砖国家领导人第十四次会晤做好各项准备。

杨洁篪表示，百年未有之大变局同世纪疫情相互叠加，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开。面对重重风险挑战，习近平主席胸怀人类安危福祉，提出了全球安全倡议，为破解当前全球安全困境贡献了中国智慧，为构建持久和平和普遍安全的世界提供了重要遵循。

杨洁篪强调，金砖国家诞生于新兴市场国家和发展中国家群体性崛起的历史大潮之中，代表了世界格局和国际秩序演变调整的前进方向。要顺应时代潮流，因应时代变局，为动荡的国际形势注入更多稳定性和正能量。要践行真正的多边主义，努力实现共同安全；要统筹传统和非传统威胁，努力实现综合安全；要倡导同舟共济，努力实现合作安全；要统筹安全和发展，努力实现可持续安全。

会议审议了反恐和网络安全工作组工作，一致同意共同推动国际反恐合作和网络安全合作相关计划和路线图，维护联合国在全球反恐事业中的中心协调作用，呼吁构建更加包容、有代表性和民主的全球互联网治理体系。

南非总统府部长冈古贝尔、巴西总统府机构安全办公室主任埃莱诺、俄罗斯联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫、印度国家安全顾问多瓦尔出席会议。各方就加强多边主义和全球治理、应对国家安全新威胁新挑战、加强和完善新疆域治理等重要问题深入交换意见，达成一系列共识。各方一致表示，愿推动金砖国家领导人第十四次会晤取得丰硕成果。

《 人民日报 》（ 2022年06月16日 03 版）

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