第十二次金砖国家安全事务高级代表会议将于6月15日以视频方式举行，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪将在北京主持会议，南非、巴西、俄罗斯、印度安全事务高级代表将出席会议。

半岛电视台记者：有报道称，美空军RC-135V电子侦察机今日在黄海和东海海域对中国进行了疑似侦察行为。中方对此有何评论？

汪文斌：美方长期以来频繁派舰机对中国进行抵近侦察，严重危害中国国防安全。中方敦促美方立即停止此类危险的挑衅行径，并将继续采取必要措施坚定维护自身主权安全利益。

《人民日报》记者：请问中方对第十二次金砖国家安全事务高级代表会议有何期待？

汪文斌：金砖国家安全事务高级代表会议是金砖国家加强政治安全领域合作的重要平台。本次会议上，五国安全事务高级代表将围绕多边主义和全球治理、国家安全面临的新威胁新挑战、新疆域治理等问题深入交换意见，协调立场，凝聚共识。

当前，世界百年变局和世纪疫情相互交织，世界进入新的动荡变革期。作为金砖国家主席国，中方期待同其他金砖成员一道共同推动本次会议取得积极成果，进一步巩固金砖国家政治互信，深化政治安全合作，共同维护五国安全和发展利益，为促进世界和平稳定作出积极贡献。

巴通社记者：近日，第7届中巴经济走廊媒体论坛以线上+线下方式举行，中巴两国领导人及官员出席。外交部对此有何评论？

汪文斌：近日，由中国驻巴基斯坦使馆主办，中国经济网、巴中学会承办的第七届中巴经济走廊媒体论坛以“线上+线下”的形式举行，中巴双方高级别官员、两国使节以及两国媒体、智库等各界人士约200人参加视频论坛。本届论坛主题为“加强新媒体作用，展示真实、立体、全面的中巴经济走廊”。参会代表围绕“全球发展倡议对巴发展启示及媒体推动作用”“‘一带一路’倡议和中巴经济走廊建设最新进展”“发挥媒体作用，客观、公正报道中巴经济走廊”等议题深入交流讨论。论坛期间，还举行了《中巴经济走廊亲历者叙说走廊故事》书籍发布仪式和“中巴经济走廊传播金锚奖”颁奖典礼。中国驻巴使馆已发布相关消息。

我们希望中巴两国媒体继续发挥纽带作用，讲好中巴合作故事，共同打击虚假信息，为促进中巴经济走廊建设、助力两国经济社会发展和民心交流作出更大贡献。

路透社记者：据报道，台湾官员向2022年卡塔尔世界杯组织方投诉称，购票系统没有将台湾单列出来的选项，台湾民众不得不勾选“中国台湾省”。台湾方面已要求活动组织方予以修正。外交部对此有何评论？

汪文斌：我不了解你提到的相关情况。我愿重申，台湾是中国的一部分，坚持一个中国原则是国际关系基本准则，也是国际社会普遍共识。

总台央视记者：据美国媒体报道，去年8月美军撤离阿富汗之际，一架美军C-17运输机在喀布尔机场仓促起飞，造成至少两名阿富汗人坠亡。在近10个月后，美军方宣布对涉事机组人员的调查结果，认定他们的操作遵守了相关规定。发言人对此有何评论？

汪文斌：美军肇事人员免受追究，这不是新闻。人们已经看到太多美国为美军罪行袒护、开脱的案例。

2021年8月29日，驻阿富汗美军以反恐为由使用无人机袭击了喀布尔一处民居，造成10名平民遇难，其中最小的只有2岁。但美方却宣布参与喀布尔无人机袭击的军事人员不会因此面临任何形式的惩罚。

2020年9月，为了报复国际刑事法院对美军在阿富汗犯下的战争罪行进行调查，美方宣布对国际刑事法院两名高官实施制裁。

2019年11月，3名在阿富汗、伊拉克犯下战争罪行的美国军人受到赦免。

一桩桩冷酷无情的案例告诉人们，美国对他国百姓的死活毫不在意，对他国民众的人权更视若无物。美军随意杀人可以免受惩罚，因为美国强大。阿富汗、伊拉克等国的百姓被任意杀戮却无处申冤，因为他们弱小。这就是美国的规则——21世纪的丛林法则。

但是霸权不会长期横行，正义总会得到伸张。世人已经看清美国所谓“保护人权”的虚伪面目，美国戕害各国人权的罪行必将受到应有的追究和惩罚。

彭博社记者：英国谢菲尔德哈勒姆大学最近发布报告称，新疆的聚氯乙烯工厂使用“强迫劳动”。中方对此有何评论？

汪文斌：所谓新疆存在“强迫劳动”，这完全是反华势力炮制的弥天大谎，违背常理，违背事实，也违背法理。

中国新疆从来没有强迫任何人转移就业。新疆各族劳动者根据自己的意愿选择职业，按照《中华人民共和国劳动法》等法律法规，本着平等自愿的原则，与有关企业依法签订劳动合同，获取相应报酬，他们在选择就业地点上也完全享有自由。各族劳动者的劳动报酬权、休息休假权、劳动安全卫生保护权、获得社会保险福利权等权利都依法得到保护。

一段时间以来，反华势力多次抹黑新疆棉花产业使用“强迫劳动”。事实是，新疆大规模机械化、工业化的生产方式已蔚然成风。拿棉花生产来说，在新疆棉花播种的过程中，大部分地区综合机械化水平超过98%。一些地方的播种机还应用了北斗导航和无人驾驶。棉花的种植管理早已从最初的水渠灌溉、人工采摘发展到今天的高效节水滴灌、机采棉采摘的现代化管理模式。把十九世纪美国种植园主强迫黑奴采棉的场景套用在今天的新疆十分荒谬。难道新疆人民是在强迫机器劳动吗？

现在我们又看到，有人变着花样散布新疆建材行业存在“强迫劳动”的谎言，虽然“剧本”不断变换，但手法和套路一样拙劣。

我要指出的是，“强迫劳动”有明确的法律定义。根据国际劳工组织《1930年强迫劳动公约》，强迫劳动是指“以任何惩罚相威胁，强迫任何人从事非本人自愿的一切工作或劳务”。中国政府已批准了国际劳工组织《1930年强迫劳动公约》等28个国际劳工公约，忠实履行各项国际公约义务，积极吸收和转化国际劳工和人权标准，通过立法、政策制定及实施，切实保障劳动者各项权利，反对强迫劳动。《新疆维吾尔自治区职工劳动权益保障条例》第二十九条也明确禁止用人单位及管理人员以暴力、威胁或者其他非法手段强迫职工劳动。说新疆“强迫劳动”完全背离事实。

我注意到，你提到的相关报道还提到美国“维吾尔强迫劳动预防法”。这个所谓的“法”没有任何事实依据，要求进口商提供相关货品不涉及强迫劳动的证据，是大搞“有罪推定”，违反“无罪推定”的法律基本准则。这恰恰证明所谓“强迫劳动”完全是美方以人权为借口祸乱新疆、遏制中国发展的政治操弄。

事实上，“强迫劳动”不在新疆，而在美国。美国至今仍未批准《1930年强迫劳动公约》。在美国的移民拘留体系中，超过70%的被拘留者被关押在私营拘留中心。他们需要通过“志愿工作计划”参与劳作。该计划名为“志愿”，实则是“强迫劳动”。不参加“志愿工作”的人一来会被剥夺获取基本生活用品的权利，二来会被视为罪犯单独监禁。他们高强度的劳作只能换来区区每8小时1美元的“奴役工资”。作为世界唯一未批准《联合国儿童权利公约》的国家，美国至今约有50万名从事农业劳作的童工。国际劳工组织公约实施与建议专家委员会连续多年批评美国使用童工问题和强迫劳动问题，在103届国际劳工大会期间，国际劳工标准实施委员会将美国违反《禁止和立即行动消除最有害形式的童工劳动公约》列为重点国别案件之一。

我们呼吁国际社会对美国的强迫劳动罪行进行深入调查，让正义得到伸张。

深圳卫视记者：我们注意到，14日，2022年中日韩合作国际论坛在韩国举办，中日韩三国外长分别向论坛开幕致贺信。中方能否介绍有关情况？对三国合作有何期待？

汪文斌：2022年中日韩合作国际论坛6月14日以线上线下相结合方式举行，中国国务委员兼外长王毅、韩国外长朴振、日本外务大臣林芳正为论坛开幕致贺信。三国外长一致认为，三国作为永久近邻和重要合作伙伴，应当增进互信，团结协作，共同为地区安宁、经济复苏和国民友好注入更多正能量，不断推动中日韩合作向前发展。三国政、商、学界知名人士出席论坛，中国前全国人大常委会副委员长张平线上出席开幕式并作主旨发言。三方人士围绕“面向未来的三国合作——持久和平、普遍繁荣、共同文化”这一主题进行了深入讨论，就提升合作机制化水平、推动包容增长、促进文化交流等建言献策。

中日韩互为近邻和重要发展伙伴。三国合作启动二十多年来，为维护东亚和平稳定、引领区域经济合作和促进世界发展繁荣发挥了积极作用。今年是中韩建交30周年和中日邦交正常化50周年。三国作为地区重要国家和世界主要经济体，应当增进相互信任，积极开展正面互动，对外释放三国长期和平、友好、合作的有益信息；拓展共同利益，在数字经济、绿色发展、公共卫生等领域做大合作蛋糕；促进民心相通，引导三国民众特别是青年增进相互理解和友好，营造积极、稳定、健康的社会氛围。

中方愿与韩方、日方一道，从三国和地区人民的根本、长远利益出发，秉持伙伴精神，推动中日韩合作向前发展，助力构建更加安全、稳定、开放、繁荣的东北亚。

路透社记者：美国白宫有消息传出，美方正考虑调整部分对中国产品加征的“不负责任的”关税。外交部对此有何评论？

汪文斌：关于你提到的具体问题，建议向主管部门了解。

作为原则我愿重申，中美经贸合作的本质是互利共赢的。贸易战、关税战没有赢家。在全球通胀高企形势下，从企业和消费者的利益出发，取消全部对华加征关税，有利于中美两国，也有利于世界。

《北京青年报》记者：据媒体报道，信息安全新媒体“安在”近日发布报告指出，美国国家安全局下属的接入技术行动处（TAO）持续对全球互联网用户实施无差别数据窃密。美并利用潜艇对全球海底光缆和电缆进行网络窃密。该行动处将网络攻击武器交由美及“五眼联盟”国家使用，英国政府曾利用欧盟电信运营商对欧盟总部进行网络窃密。此外，美国政府要求美互联网公司配合网络武器研发制造，并研发针对中国电信设备的攻击武器。中方对此有何评论？

汪文斌：我们注意到相关报告。这一报告再次表明，不仅对中国，对全世界而言，美国已成为网络安全领域的首要威胁。

报告披露的材料表明，英国等“五眼联盟”和部分欧洲国家的网络机构协助并参与了美国在全球范围内的网络窃密行动。这表明，美正打造一个以美为核心的“网络窃密轴心”。

值得关注的是，报告指出部分美国互联网软硬件公司全程参与美国网络武器研发制造。前不久，中国国家计算机病毒应急处理中心也发布报告指出，“现有国际互联网骨干网和世界各地的重要关键信息基础设施中，只要包含美国公司提供的软硬件，就极有可能被内嵌各类的‘后门程序’，从而成为美国政府网络攻击的目标”。不难看出，美国以所谓的国家安全为借口，抹黑打压中国企业，真实目的是为美国不负责任的网络窃密活动大开方便之门。

我们敦促美方立即停止针对全球的恶意网络活动，在网络空间采取负责任的态度。

中新社记者：6月14日，在联合国人权理事会第50届会议上，古巴代表近70个国家做共同发言，支持中方在涉疆、涉港、涉藏等问题上的立场，反对以人权为借口干涉中国内政。中方对此有何评论？

汪文斌：6月14日，在联合国人权理事会第50届会议上，古巴代表近70个国家做共同发言，指出新疆、香港、西藏事务是中国内政，反对将人权问题政治化和双重标准，反对以人权为借口干涉中国内政，主张各方恪守联合国宪章宗旨和原则，尊重各国人民根据国情自主选择发展道路的权利，强调国际社会应坚持多边主义，加强团结协作，共同应对全球性挑战，共同促进世界和平与发展，促进和保护人权。还有几十个国家已经或准备以单独发言、联合致函等方式，表达对中方正当立场的支持。

中国有句古话，“德不孤，必有邻”。近百个国家再次在人权理事会发出正义的声音，少数西方国家借涉疆、涉港、涉藏等问题攻击抹黑中国的图谋再次破产。这充分说明，借人权问题大搞政治操弄、干涉别国内政，不得人心，也绝不会得逞。少数西方国家气急败坏地重复谎言谣言，进一步暴露了他们的政治图谋和险恶用心。无论他们如何表演，都阻挡不了中国人民发展进步的坚定步伐。中国维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移。

中国有句成语叫贼喊捉贼。事实证明，真正漠视和践踏人权的恰恰是这些少数西方国家。他们对自身存在的严重人权问题视而不见、装聋作哑，却对别国指手画脚，热衷于充当“教师爷”。他们频频发动侵略战争，让近百万人死于战火，数千万人流离失所，成为世界人权悲剧的最大制造者。我们奉劝这些西方国家，收起你们的虚伪、傲慢和偏见，停止利用所谓人权问题干涉别国内政、遏制别国发展。你们骑在广大发展中国家头上颐指气使的日子已经一去不复返了！

凤凰卫视记者：据彭博社报道，美国芝加哥大学一项研究显示，中国在7年间减少的空气污染与美国在30年间减少的空气污染相当，这有助于降低全球雾霾水平。如果这种趋势延续下去，中国人口的平均寿命将增加2年。如果其他国家实施强有力的污染治理政策，也有可能在未来取得这样的成就。中方对此有何评论？

汪文斌：有关报道从一个侧面印证了中国大气污染治理取得的显著成效以及对全球环境治理作出的重要贡献。相信常驻中国的外国记者朋友们和我们一样，能够亲身感受到中国空气质量改善取得的看得见、摸得着的成果，雾霾天气越来越少了，蓝天白云、绿水青山越来越多了，人民群众在生态环境方面的获得感持续增强。我这里有一组数字：2021年，中国339个地级和以上城市平均空气质量优良天数比例为87.5%，比上一年提高0.5个百分点；全年空气质量达标的城市占64.3%；细颗粒物（PM2.5）年平均浓度30微克/立方米，比上一年下降9.1%。

借此机会，我也想告诉大家，本周是中国第32个全国节能宣传周。今天是全国低碳日，主题是“落实‘双碳’行动，共建美丽家园”。提高全社会节能意识和节能能力，推动普及绿色生产生活方式，动员全社会广泛参与低碳行动，是推进生态文明建设和美丽中国建设的重要内容。中国秉持人与自然生命共同体理念，坚持走生态优先、绿色低碳发展道路。建设清洁美丽的绿色家园也是各国人民的共同理想。我们愿和大家一道，从我做起，从身边小事做起，传播节能减排理念，践行绿色低碳生活，为保护人类共同的地球家园、为世界可持续发展作出贡献。

路透社记者：有报道称，英国政府已决定收购塞兹韦尔核电站项目20%股权，这将意味着该项目不再需要来自中广核的资金。外交部对此有何评论？

汪文斌：我不了解你提到的相关情况。我们希望英方为中国企业提供公平、公正、非歧视的营商环境。

(责编：崔译戈、杨牧)