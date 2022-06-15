新华社耶路撒冷6月15日电（记者王卓伦 尚昊）以色列研究人员日前在国际期刊《儿科肠胃病学与营养杂志》上发表报告说，对一些不明病因儿童肝炎病例的研究显示，感染新冠病毒可能引发了相关症状。

以色列施耐德儿童医疗中心等机构研究人员分析了5名因肝损伤而住院的儿童病例情况，这些病例最小3个月、最大13岁，在出现肝脏问题前新冠病毒检测结果均曾为阳性，为无症状或轻症患者。

研究人员认为，造成肝损伤的一种可能是新冠病毒通过与人类细胞上的受体“血管紧张素转化酶2（ACE2）”结合并直接导致损伤，另一种可能是免疫系统对新冠病毒感染反应不足或反应过度，引发儿童多系统炎症综合征等并导致肝损伤。

此前在全球有关不明病因儿童肝炎的调查中，腺病毒被认为有“最大嫌疑”。本次研究显示，上述病例中有的人腺病毒检测结果为阳性，有的为阴性。研究人员对病例肝脏样本进行了分析，没有发现指向腺病毒的抗原，也没有发现由腺病毒引发肝炎的迹象。研究人员因此认为，腺病毒并不一定是致病主要原因，尽管该病毒通常会导致免疫功能低下的人患重症肝炎。

目前医学界对全球多地出现不明病因儿童肝炎病例的原因还没有确切结论。世界卫生组织此前表示，目前实验室检测已排除病因不明的儿童肝炎患者染有甲、乙、丙、丁、戊型肝炎病毒，但在一些病例样本中检测到新冠病毒和（或）腺病毒。英国最近观察到腺病毒活跃度增加且与新冠病毒共同传播，但二者在上述肝炎病例发病机制中的作用尚不清楚。

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