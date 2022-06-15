新华社北京6月15日电 国家主席习近平6月15日下午同俄罗斯总统普京通电话。

习近平指出，今年以来，面对全球性动荡变革，中俄关系保持良好发展势头。两国经贸合作稳步推进，黑河－布拉戈维申斯克公路桥实现通车，打通一条两国互联互通的新通道。中方愿同俄方推动双边务实合作行稳致远。中方愿同俄方继续在涉及主权、安全等核心利益和重大关切问题上相互支持，密切两国战略协作，加强在联合国、金砖国家、上海合作组织等重要国际和地区组织的沟通协调，促进新兴市场国家和发展中国家团结合作，推动国际秩序和全球治理朝着更加公正合理的方向发展。

普京表示，在习近平主席坚强领导下，中国取得卓越发展成就，俄方表示衷心祝贺。今年以来，俄中务实合作稳步发展。俄方支持中方提出的全球安全倡议，反对任何势力借口所谓新疆、香港、台湾等问题干涉中国内政，愿同中方加强多边协作，为推动世界多极化和建立更加公正合理的国际秩序作出建设性努力。

两国元首就乌克兰问题交换意见。习近平强调，中方始终从乌克兰问题的历史经纬和是非曲直出发，独立自主作出判断，积极促进世界和平，促进全球经济秩序稳定。各方应该以负责任方式推动乌克兰危机得到妥善解决。中方愿继续为此发挥应有作用。

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