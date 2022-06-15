针对美军方宣布致阿富汗人坠亡的涉事机组被认定不违规一事，外交部发言人汪文斌6月15日表示，世人已经看清美国所谓“保护人权”的虚伪面目，美国戕害各国人权的罪行必将受到应有的追究和惩罚。

当日例行记者会上，有记者问：据美国媒体报道，去年8月美军撤离阿富汗之际，一架美军C-17运输机在喀布尔机场仓促起飞，造成至少两名阿富汗人坠亡。在近10个月后，美军方宣布对涉事机组人员的调查结果，认定他们的操作遵守了相关规定。发言人对此有何评论?

“美军肇事人员免受追究，这不是新闻。人们已经看到太多美国为美军罪行袒护、开脱的案例。”汪文斌说。

汪文斌表示，2021年8月29日，驻阿富汗美军以反恐为由使用无人机袭击了喀布尔一处民居，造成10名平民遇难，其中最小的只有2岁。美方宣布参与喀布尔无人机袭击的军事人员不会因此面临任何形式的惩罚。

2020年9月，为了报复国际刑事法院对美军在阿富汗犯下的战争罪行进行调查，美方宣布对国际刑事法院两名高官实施制裁。

2019年11月，3名在阿富汗、伊拉克犯下战争罪行的美国军人受到赦免。

汪文斌说，一桩桩冷酷无情的案例告诉人们，美国对他国百姓的死活毫不在意，对他国民众的人权更视若无物。美军随意杀人可以免受惩罚，因为美国强大。阿富汗、伊拉克等国百姓被任意杀戮却无处申冤，因为他们弱小。这就是美国的规则——21世纪的丛林规则。

“但是霸权不会长期横行，正义总会得到伸张。世人已经看清美国所谓‘保护人权’的虚伪面目，美国戕害各国人权的罪行必将受到应有的追究和惩罚。”他说。（记者成欣）

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