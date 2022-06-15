外交部发言人汪文斌6月15日表示，美国已经成为网络安全领域的首要威胁，正在打造以美为核心的“网络窃密轴心”，敦促美方立即停止针对全球的恶意网络活动。

当日例行记者会上，有记者问：据媒体报道，信息安全新媒体“安在”近日发布报告指出，美国国家安全局下属的接入技术行动处（TAO）持续对全球互联网用户实施无差别数据窃密。美并利用潜艇对全球海底光缆和电缆进行网络窃密。TAO将网络攻击武器交由美及“五眼联盟”国家使用，英国政府曾利用欧盟电信运营商对欧盟总部进行网络窃密。此外，美政府要求美互联网公司配合网络武器研发制造，并研发针对中国电信设备的攻击武器。中方对此有何评论？

“该报告再次表明，不仅对中国，对全世界而言，美已经成为网络安全领域的首要威胁。”汪文斌说。

他说，报告披露的材料表明，英国等“五眼联盟”及部分欧洲国家的网络机构协助并参与了美国在全球范围内的网络窃密行动。“这表明，美正在打造以美为核心的‘网络窃密轴心’。”

汪文斌说，值得关注的是，报告指出部分美国互联网软硬件公司全程参与美网络武器研发制造。前不久，中国国家计算机病毒应急处理中心也发布报告指出，现有国际互联网骨干网和世界各地的重要关键信息基础设施中，只要包含美国公司提供的软硬件，就极有可能被内嵌各类“后门程序”，从而成为美国政府网络攻击的目标。

“不难看出，美以所谓国家安全为借口，抹黑打压中国企业，真实目的是为美国的不负责任的网络窃密活动大开方便之门。”他说。

“中方敦促美方立即停止针对全球的恶意网络活动，在网络空间采取更加负责任的态度。”汪文斌说。（记者成欣）

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