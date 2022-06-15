1811年，9岁的维克多·雨果随母亲去西班牙与在拿破仑军队中任职的父亲团聚。他在一个陈列廊里，看到两个巨大、精美的中国花瓶，内心被深深触动，开始对陌生的中国产生无尽的遐想。

在两个多世纪后的今天，新华社记者走进位于巴黎孚日广场的雨果故居博物馆。拾阶而上，在位于三楼的大文豪雨果亲手设计的“中国客厅”里，摆满了中国瓷器、漆木家具、宫灯、装饰竹帘……客厅摆设营造出绚丽又独特的中式文化氛围。

巴黎、根西岛雨果故居博物馆馆长热拉尔·奥迪内在“中国客厅”里迎接我们的到来。他特意选择了闭馆没有游客时接受采访，并拿掉了所有的保护围栏，让我们可以近距离欣赏雨果的每一处设计。

1802年，雨果出生在法国东部城市贝桑松，是法国十九世纪浪漫主义文学的代表人物。1831年，他的长篇小说《巴黎圣母院》出版，取得巨大成功。他于1832年租下了孚日广场一套280平方米的公寓，一住就是16年。1851年，拿破仑三世政变后，雨果奋起反对而被迫流亡。1902年，雨果百年诞辰之际，巴黎市政府将孚日广场的这个公寓改造成雨果故居博物馆。这一故居浓缩了雨果一生的传奇，在博物馆的三层，按照雨果在英吉利海峡根西岛流亡时为女友朱丽叶·德鲁埃设计布置的客厅，复原陈列了这个“中国客厅”。

奥迪内告诉记者，他做了11年博物馆馆长，徜徉在这个客厅里，他时常会自问一个所有初访者都会有的疑问：从未去过中国的雨果为何如此钟情中国文化？

他告诉记者，可以有太多的故事来解释。比如，雨果的二女儿阿黛尔在回忆录里记录了父亲9岁时与中国瓷器的第一次邂逅。再比如，1843年雨果去西班牙旅行时，给长女莱奥波丁写信说，他惊喜地发现西班牙有很多中国瓷器。

奥迪内介绍说，“中国客厅”房间的装饰，体现了雨果和德鲁埃对中国文化共同的喜爱和欣赏。雨果无论在巴黎还是在流亡根西岛期间，都不断收集中国艺术品。然后，他借鉴“中国元素”装饰德鲁埃的房间。房间内的木刻和漆器上的图案都是雨果本人绘制后，请根西岛的木匠进行雕刻。“雨果受中国家具、瓷器上人物、花鸟图案的启发，借鉴中国艺术的笔触进行再创作，他沉浸在一种中国画家的感觉中。”奥迪内说。

奥迪内认为，中国工艺品、瓷器等从18世纪开始风行欧洲，中国文化与西方的不同让欧洲人着迷。“具体来说，瓷器、漆木家具、丝绸等，作为文化的载体进入欧洲，中国文化表现事物和人物的艺术方式，与欧洲人非常不同。因此，对于雨果来说，中国文化无疑是他梦想中的元素：它的独特、它的不寻常、它的美、它能激发出人的巨大好奇。雨果试图找到理解中国文化的钥匙。”奥迪内介绍说，雨果在自己的绘画中，经常尝试着像中国画家一样用墨水泼墨作画，要知道当时中国水墨画在欧洲流传很少。

奥迪内说，中国读者认识雨果，一方面是由于他的著作《巴黎圣母院》《悲惨世界》《九三年》等，另一方面是他那封著名的《致巴特勒上尉的信》。在1860年英、法联军攻入北京，抢掠圆明园珍贵文物并放火焚毁圆明园后，雨果于1861年给一个向他炫耀战功的法军上尉写信，怒斥了英法联军的暴行，也表达了他的思绪：“希腊有帕特农神庙，埃及有金字塔，罗马有斗兽场，巴黎有圣母院，而东方有圆明园。要是说，大家没有看见过它，但大家梦见过它。这是某种令人惊骇而不知名的杰作，在不可名状的晨曦中依稀可见，宛如在欧洲文明的地平线上瞥见的亚洲文明的剪影。”

谈到对未来的期待，奥迪内说，雨果故居博物馆近些年来与中国多次合作，在广州和上海都举办过关于雨果的展览，“中国客厅”里的一些珍贵的装饰壁板曾作为展览的一部分远渡中国。他说，疫情暴发前，博物馆每年的外国游客中中国游客数量最多。他希望在疫情结束后，继续和中国合作展览，推动法中两国对雨果的研究和交流。

奥迪内带我们走到客厅里著名的木板烙画“杂技少年”前：雨果绘制了一个在椅子上保持平衡的中国杂技少年，少年的双腿和椅子被灯光投射出的阴影，恰好构成了维克多·雨果姓名的首字母V和H。这个画面不禁让人想起200多年前那个9岁男孩面对中国瓷器，内心泛起的涟漪。

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