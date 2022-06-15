新华社日内瓦6月15日电（国际观察）应对全球经济挑战离不开多边贸易体制

新华社记者陈俊侠 徐驰

世界贸易组织第12届部长级会议12日在瑞士日内瓦开幕，会期4天，世贸组织各成员部长正密集谈判，争取在多个重要议题上达成协议，包括疫情应对、粮食安全、渔业补贴及世贸组织改革等。观察人士认为，应对全球经济挑战离不开多边贸易体制。

谈判有进展也有挑战

截至13日，世贸组织各成员在疫情应对议题下就新冠疫苗知识产权豁免达成一定共识，但在是否将相关药品和检测试剂知识产权纳入豁免范围问题上没有达成一致，印度坚持疫苗、药品、试剂应该同时享有知识产权豁免，而英国等带头反对印度提议。当天，各成员还就解决粮食短缺问题进行谈判，但由于印度、埃及、斯里兰卡三国不支持，大会无法就两项具体文件达成一致。

从14日开始，本届会议就渔业补贴、农业和世贸组织改革等议题进行谈判。渔业补贴谈判有望取得一定程度突破，但部分谈判具体事项仍需达成妥协，比如世贸组织提供的谈判草案给部分发展中国家为期7年的补贴过渡期，但印度要求25年的过渡期。

据一些世贸组织专家预测，农业和世贸组织改革等议题在本届大会上取得重大突破的可能性较小，各成员更多希望确定下一步谈判的方向和路线图，为下届部长级会议的成功打下良好基础。

包括对电子商务征税在内的其他议题也受到普遍关注。34名美国国会议员日前公开呼吁美国贸易代表推动世贸组织同意延续电子传输暂免关税。美国贸易官员也对媒体表示，争取电子商务不被征收关税是美方重要优先事项。与此同时，印度方面批评美国电子商务巨头在印度市场的掠夺性定价和傲慢态度。

多边贸易体制备受期待

世贸组织成员部长时隔5年再次齐聚一堂，说明国际社会克服困难、推动多边贸易体系向前发展的意愿强烈。

世贸组织总干事伊维拉在开幕式上说，当今世界面临前所未有的挑战，包括疫情肆虐、粮食危机、气候危机、能源危机、武装冲突、贸易争端等，没有一个成员能够独善其身，世界需要团结一致攻克难关。

中国商务部部长王文涛在会议上表示，以世贸组织为核心的多边贸易体制是国际贸易的基石，中方愿同各方携手推动世贸组织在世界经济复苏中发挥更大作用。

日内瓦智库“多边主义之友小组”创始人兼总裁卢先堃对新华社记者表示，当前国际社会面临诸多全球性挑战，这些问题的解决离不开多边贸易体制。国际社会普遍期待各成员部长展现政治意愿，弥合分歧并达成协议，发挥多边贸易体制的重要作用，同时正式启动世贸组织改革进程，重振多边贸易体制。

关于渔业补贴谈判，卢先堃表示，全球渔业资源状况堪忧，因补贴导致的过度捕捞及非法捕捞严重威胁渔业资源的可持续利用。在疫情应对、粮食安全等议题上，他认为，达成协议与否将直接关系到世贸组织今后在类似全球性挑战上能否投身其中、发挥其应有作用。

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