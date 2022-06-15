新华社华盛顿6月14日电（记者熊茂伶）近几日公布的一系列通胀数据显示，美国通胀没有明显放缓迹象。随着美国联邦储备委员会6月14日至15日召开货币政策会议，市场对于加息75个基点的预期升温。

芝加哥商品交易所美联储观察工具14日显示，交易员预期美联储在本周会议上加息75个基点的概率达到96.7%，而在一个月前，概率仅为13.6%。美联储在5月初的议息会议上加息50个基点后，美联储主席鲍威尔曾暗示，未来几次会议都可能加息50个基点。

美联储官员自6月4日进入会前静默期，在此之后，一系列超出预期的通胀数据出炉。美国劳工部10日公布的数据显示，5月美国消费者价格指数（CPI）环比上涨1%，同比上涨8.6%，同比涨幅已连续三个月在8%以上。13日，纽约联邦储备银行发布的一项调查显示，消费者对未来12个月的通胀预期中值在5月份升至6.6%，高于4月份的6.3%，达到2013年来最高水平。劳工部14日公布的数据显示，5月生产者价格指数（PPI）同比攀升10.8%。

美国企业研究所经济学家德斯蒙德·拉赫曼告诉新华社记者，目前来看加息75个基点的可能性很大。通胀数据高于预期，促使现在认真考虑加息75个基点，以控制通胀。他认为，美联储似乎已经通过某些途径向主要媒体表明此次会议方向，以免市场完全措手不及。美联储上次加息75个基点还要追溯至1994年。

《华尔街日报》13日播发题为《美联储可能考虑本周加息75个基点》的报道，美国消费者新闻与商业频道（CNBC）当天也发布相关报道。当天晚些时候，知名投行摩根大通和高盛的经济学家就在发给客户的报告中称，预计美联储将加息75个基点。

富国银行证券经济学家杰伊·布赖森和迈克尔·普格利泽14日在一份分析报告中上调了加息预期。报告说，6月10日之前，他们与普遍共识一样，认为美联储将在15日加息50个基点。但5月份高于预期的通胀数据让他们预计加息幅度将为75个基点。报告还预测，美联储官员参与预测的联邦基金目标利率中位数今年年底将上升至3.375%。

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