人民网北京6月15日电 （记者戴楷然）6月11日，泰国“中国文学读者俱乐部”成功举办《星期六公主时间》在线座谈会，这是泰国“中国文学读者俱乐部”自2021年成立以来举办的第二场活动，同步在YouTube平台面向全球直播。参加俱乐部活动的嘉宾有曾担任泰国诗琳通公主中文老师的中国作家俞文虹，《星期六公主时间》泰语译者苏丽（Suree Choonharuangdej），泰国南美有限公司副董事总经理陈美琪，还有对中国语言、文化感兴趣的各界人士以及当地教师、大学生、译者等40多人同时在线交流。

活动首先由三位泰国读者分别介绍俞文虹的《星期六公主时间》、 姜戎的《狼图腾》以及杨红樱科学童话系列《穿救生衣的种子》，并分享了各自的阅读感想，表达了对中国文学、文化的热爱。他们认为，阅读这些中国作品能够让他们以全新的视角认识中国、了解中国。这三部作品的泰文版均已在泰国南美有限公司旗下陈式金出版社出版。

俞文虹作为主讲嘉宾，与泰国读者云端聚会，介绍作品《星期六公主时间》。该书讲述中泰之间带有善意与爱的美好故事，不仅是一份历史的文献，也是中泰友谊最好的见证。这本书的主角是泰国公主诗琳通殿下，作者从公主的中文老师这一独特视角出发，通过对公主性格、爱好、处世、待人等方面的具体细致的描写，塑造了一个日常生活中幽默可爱、多情仗义，政治舞台上渊博睿智、冷静从容的形象。谈到撰写这本书的起因，她回忆，在上课期间，无论遇到什么困难，公主从未缺席，希望将公主的美好与温暖的一面传递给中泰读者。

活动中，俞文虹也向对中文和中国文化感兴趣的泰国学生介绍了一些学习中文的方法和技巧建议。整场活动气氛热烈，读者积极留言，对于此次活动纷纷点赞。

(责编：贾文婷、杨牧)