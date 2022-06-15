新华社莫斯科6月15日电 专访：金砖合作机制将在应对挑战、推动全球发展方面发挥重要作用——访俄科学院远东研究所专家瓦尔法洛夫斯卡娅

新华社记者耿鹏宇

俄罗斯科学院远东研究所中国社会经济研究中心领衔研究员罗扎利娅·瓦尔法洛夫斯卡娅日前接受新华社记者书面采访时表示，金砖国家为完善全球经济治理、促进全球经济复苏作出重要贡献。当前，世界形势纷繁复杂，金砖合作机制将在应对外部挑战，化解能源、粮食危机以及推动全球经济发展等方面发挥重要作用。

瓦尔法洛夫斯卡娅指出，金砖国家在全球产业链中占据重要地位。成员国来自世界不同地区，拥有丰富的人力资源和巨大的经济潜力。金砖合作机制启动以来，积累了丰富的经济、技术、金融资源。而“金砖+”这一开放合作模式将进一步释放金砖经济潜力，进而推动全球经济发展。

瓦尔法洛夫斯卡娅说，金砖国家新开发银行不久前宣布，从2022年到2026年，将为成员国提供300亿美元资金支持。这有利于在金砖框架下解决各国在能源和粮食安全、支付系统发展、气候变化、医疗卫生和交通基础设施建设等领域遇到的问题。

她表示，在一些西方国家动辄挥舞制裁大棒的时候，金砖国家积极推动成员国合作，反对使用非法且违背经济常识的制裁手段，为完善全球经济治理、促进全球经济复苏作出了重要贡献。

“当前，通过加强经济伙伴国际商业合作、利用自身体制机制创新来推动构建全球发展新格局显得尤为重要。”瓦尔法洛夫斯卡娅表示，未来金砖国家应加强与欧亚经济联盟、南方共同市场等一体化机制的合作，扩大合作受益范围，推动形成广大新兴市场和发展中国家共同发展的新局面。

(责编：于洋、崔越)