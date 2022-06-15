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综合消息：欧盟订购逾10万剂疫苗应对猴痘 白俄罗斯研发出猴痘检测系统

2022年06月15日13:07 | 来源：新华网
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　　新华社北京6月15日电 综合新华社驻布鲁塞尔、明斯克记者报道：欧盟卫生应急准备与反应局14日与丹麦巴伐利亚北欧公司签订一项采购合同，计划购买约10.9万剂该公司第三代疫苗，以应对猴痘疫情。白俄罗斯国家流行病学和微生物学科学与实践中心13日表示，该国已经研发出猴痘病毒检测系统。

　　欧盟委员会14日发布公报说，随着猴痘病例数继续增加，上述合同将确保所有欧盟成员国以及挪威和冰岛尽快获得疫苗。卫生应急准备与反应局将按比例向成员国分配疫苗，猴痘疫情严重的欧盟国家本月底即可获得疫苗。

　　欧盟委员会副主席马加里蒂斯·希纳斯在公报中表示，这是首次通过健康欧盟计划，使用欧盟预算直接为成员国购买疫苗。有效预防和应对新出现的健康威胁是我们共同的目标。

　　巴伐利亚北欧公司第三代疫苗在欧盟仅批准用于预防天花。因为猴痘与天花同属于痘病毒科正痘病毒属，天花疫苗也可以保护人们免受猴痘侵袭。一些欧盟成员国已经给予豁免，允许该款疫苗临时用于预防猴痘病毒。欧洲药品管理局随时准备支持成员国促进此类豁免，并已联系巴伐利亚北欧公司加快审批进程。

　　自5月18日以来，欧盟有19个成员国已累计报告约900例猴痘病例。目前，世界卫生组织评估猴痘的全球公共卫生风险级别为“中等”。

　　白俄罗斯国家流行病学和微生物学科学与实践中心主任戈尔布诺夫13日对媒体说，该国新研发的猴痘病毒检测系统利用聚合酶链式反应检测技术，可以在采样后几小时内出具结果。戈尔布诺夫表示，目前白俄罗斯尚未报告猴痘病例，但是需要防范。

　　猴痘是一种病毒性人畜共患病，猴痘病毒可通过密切接触由动物传染给人。虽不易发生人际传播，但与感染者密切接触也可能感染。人感染猴痘的初期症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大等，之后可发展为面部和身体大范围皮疹。多数感染者会在几周内康复，但也有感染者病情严重。（参与记者：康逸、鲁金博）

(责编：于洋、崔越)

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