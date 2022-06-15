新华社日内瓦6月15日电 综述：世贸组织成员希望部长级会议就重要议题达成一致

新华社记者陈斌杰 陈俊侠

为期4天的世界贸易组织第12届部长级会议（MC12）正在瑞士日内瓦召开。会议期间，众多世贸组织成员重申了世贸组织在多边贸易体制中的核心地位，希望本届部长级会议在机构改革和贸易相关的重要议题取得成果。

哈萨克斯坦代表团表示，哈萨克斯坦是多边贸易体制的坚定支持者。希望在国际贸易中发挥核心作用的世贸组织能够推动改革，应对挑战。哈萨克斯坦希望本届部长级会议在疫情应对、新冠疫苗知识产权豁免、粮食安全和渔业补贴等关键议题上取得成果。

肯尼亚代表团表示，MC12在新冠疫情和地缘政治冲突的大背景下召开，全球面临众多与贸易相关的挑战。多边贸易体制将为寻找共同解决方案发挥重要作用。

印度尼西亚代表团表示，世贸组织是唯一负责处理国家间贸易规则的国际机构，其作为国际贸易体系的基石没有改变，所有成员在享受多边贸易体制益处的同时，应承担在世贸组织的责任。印尼呼吁世贸组织更新规则，以适应目前的贸易现实。

巴西代表团表示，世贸组织面临多边谈判进展缓慢、上诉机构停摆等严峻挑战，改革势在必行。巴西希望本届部长级会议能够在农业、贸易与健康、渔业补贴、世贸组织改革等议题上取得成果。

欧盟代表团表示，以世贸组织为核心的多边贸易体制可以在应对全球挑战中发挥关键性作用。欧盟呼吁世贸组织在争端解决、贸易谈判和贸易政策审议等关键领域推动改革，更新规则手册以适应21世纪的贸易环境。

中国商务部部长王文涛出席会议。他表示，以世贸组织为核心的多边贸易体制是国际贸易的基石，中方愿同各方携手推动世贸组织在世界经济复苏中发挥更大作用。

王文涛表示，中方将继续以实际行动维护多边贸易体制，支持世贸组织改革朝着正确方向发展，改革应加强世贸组织功能，促进经济全球化，让全体成员受益。

世贸组织部长级会议是世贸组织的最高决策权力机构，一般每两年举行一次。MC12由世贸组织和哈萨克斯坦联合主办，是时隔四年半以来世贸组织再次召开的部长级会议。世贸组织164个成员的部长和代表现场参会。

(责编：于洋、崔越)