新华社北京6月15日电 题：不惧美国挑事 中国自有定力

新华社记者郑汉根 李蓉

美国国务卿布林肯不久前发表对华政策演讲，攻击中国内外政策，大肆渲染“中国威胁”。尽管他煞费苦心地用了诸如“不寻求新冷战”“不是反对中国”等言辞来缓和演讲基调，但是欲盖弥彰，其干涉中国内政、企图阻碍中国发展的真实意图暴露无遗。

美国政客持续诋毁中国，他们的“小九九”路人皆知。通过攻击中国，他们想维护美国正在衰落的霸权，缓解自己的“霸权焦虑症”；通过攻击中国，他们想为层出不穷的国内问题“甩锅”；通过攻击中国，他们企图放缓中国的发展速度，迟滞中国的复兴步伐。

然而，他们的言辞越苛厉，越凸显他们内心的虚弱。美国政客们正在看到，也会更加清楚地看到，中国持续稳定的发展、中华民族伟大复兴的进程，不是他们毫无根据的抹黑、不得人心的破坏所能够阻止的。中国不是吓大的。对于自身的发展前景，中国人有定力、有信心。

中国之所以能保持强大的战略定力，是因为中国道路有强大的内在逻辑，中国发展进步有不竭的精神动力。中国能持续发展进步，是因为有中国共产党领导、人民当家作主等独特的制度优势；中国能持续发展进步，是因为中国有着14亿多勤劳智慧的人民，他们为了更加幸福的生活、更加繁荣的国家日复一日、年复一年地打拼；中国能持续发展进步，更是因为中华民族有着五千年文明的积淀——这种力量悠远而深沉。作为世界四大文明古国中唯一没有中断的文明，新时期的中国必将迎来新的辉煌。匈牙利前总理迈杰希·彼得认为，中国共产党的领导、中国特色社会主义制度最适合中国国情，必将推动中国在未来继续发展，取得更大进步。巴西圣保罗大学经济学教授亚历山大·菲格雷多认为，随着中国政府不断提升治理水平、持续推动创新和开放、扎实推进共建“一带一路”，中国经济在后疫情时代前景广阔，将继续成为推动全球发展的引擎。

中国之所以能保持强大的战略定力，是因为中国的发展在全世界得人心，符合世界潮流前行的大势。中国积极推动构建人类命运共同体，国际社会对中国的善意和推动合作共赢的诚意有着越来越深入的体会，“中国好，世界才更好”已成为当今国际社会越来越深入的共识。一些美国政客孤立中国、离间中国与世界关系的图谋注定破产。美国声称要“改变中国周边环境”，兜售所谓“印太战略”“印太经济框架”，实际上是想在亚太地区制造对抗，破坏地区开放合作的大好形势，然而，亚太地区绝大多数国家坚持与中国友好合作，不愿意被胁迫着在中美两个大国之间选边站队。事实表明，中国是亚洲繁荣的关键，美国在亚洲搞对抗不得人心、难获支持，并注定适得其反。加拿大卡毕兰诺大学经济学教授肯·莫克一语中的，“美国妖魔化中国已经变得无趣且易受嘲笑”，许多国家正在告诉美国，在它们对华关系的问题上“别多管闲事”。

中国之所以能保持强大的战略定力，也是因为世界各国经济已经深度融合，经济全球化离不开中国。2017年以来，中国已经连续五年保持世界货物贸易第一大国地位。这些年中国经济对世界经济增长的贡献总体上保持在30%左右，是世界经济增长的最大引擎。路透社就日前举行的第九届美洲峰会发表评论说，美国在拉美这个长期以来被视为其“后院”的地区已经失去优势，中国与该地区绝大部分国家的贸易往来已经超过了美国。中美经济关系也早已深度融合。特朗普政府对中国发动贸易战，美国政客用各种手段打压中国高科技企业，但2021年中美双边贸易额仍达到了创纪录的7500多亿美元。《纽约时报》日前刊文敦促拜登政府找到与中国打交道的新方式，并提议拜登政府取消前任对中国商品加征的关税。新加坡总理李显龙表示，中国创造了合作、贸易、繁荣的机会，许多国家都想把握中国发展带来的机遇，希望与中国有更多贸易往来。

这就是当前中国发展所处的“时”和“势”，这就是中国道路在世界舞台上所展现的“道”和“义”。无论美国政客怎么抹黑，都无法阻断中华民族伟大复兴的内生动力，无法阻断中国与世界各国共同推进和平发展和合作共赢的事业。

对于发展中美关系，对于探讨中美两个大国正确相处之道，中国始终秉持“和为贵”的原则，释放了最大程度的诚意。中方多次强调希望美方与中方相向而行，加强沟通对话，希望双方相互尊重、和平共处、避免对抗。中国不惹事，但是决不怕事。对于任何无理打压和霸凌，中国必然要予以有理有利有节的还击。美国一些政客迷信其几十年来在世界各地自以为行之有效的“大棒政策”的威力，也要对中国如法炮制，但事实证明他们已经碰壁，且还将继续碰壁。

“莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行。”美国政客们对中国会继续抹黑，继续打压，但任凭风急浪高，我自岿然不动。今日中国已昂首阔步走在中华民族伟大复兴的大路上，任何企图阻拦中国前进的图谋都必将归于失败。

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