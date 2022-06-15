联合国秘书长呼吁用技术优势为残疾人营造一个更加包容的生存环境
2022年06月15日08:47 | 来源：新华网
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新华社联合国6月14日电（记者王建刚）联合国秘书长古特雷斯14日呼吁国际社会充分利用技术优势，为残疾人营造一个更加包容的生存环境。
古特雷斯在当天开幕的《残疾人权利公约》缔约国大会第15次会议上说，技术能够促进机会平等，打破各种屏障，更好地营造一个包容残疾人的环境。他说，全球10亿多人需要辅助技术，但在不少国家几乎所有人都无法获得这些基本工具。拥抱技术的承诺意味着国际社会将缩小数字鸿沟、扩大可及性和包容性，以及更好地保护人们免受数字鸿沟所造成的危害。
本次会议强调促进经济赋权和创业，以促进残疾人平等参与劳动力市场。对此，古特雷斯表示，新冠疫情对残疾人在各个方面都造成了尤其严重的影响，加上疫后复苏过程中持续存在的不平等，强调残疾人平等参与劳动力市场比以往任何时候都更加重要。
古特雷斯强调，残疾人在建设更有韧性社会的过程中拥有独特的经验和资源，各国政府、国际组织、民间社会和私营部门等应为此进行更广泛和更深入的合作。
《残疾人权利公约》是联合国历史上第一部全面保护残疾人权利的国际法律文件，于2006年12月13日在联合国大会通过，2008年5月3日正式生效，目前已获得185个国家的批准。
(责编：于洋、崔越)
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