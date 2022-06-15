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中国代表30余国呼吁各方在人权领域促进多边主义

2022年06月15日08:40 | 来源：人民网-国际频道
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人民网布鲁塞尔6月14日电 （记者张朋辉）6月14日，中国常驻联合国日内瓦代表陈旭大使在人权理事会第50届会议代表30余国作共同发言，呼吁各方在人权领域促进多边主义，共同推动国际人权事业健康发展。

共同发言指出，近年来，人权理事会政治化和对抗性不断上升，虚假信息甚嚣尘上，严重背离人权理事会成立初衷，我们对此深表关切。多边人权机构应成为合作对话的平台，而不是分裂对抗的场所。各方应在人权领域促进多边主义，秉持普遍、公正、客观、非选择性、非政治化原则，共同推动国际人权事业健康发展。

共同发言提出四点主张：一是坚持公平正义。多边人权机制应恪守联合国宪章宗旨和原则，弘扬全人类共同价值，反对将人权问题政治化、工具化，反对“双重标准”和以人权为借口干涉会员国内政。二是坚持开放包容。各方应加强团结，在平等和相互尊重基础上开展建设性对话与合作，扩大共识、减少分歧、相互借鉴、共同进步。三是坚持客观公正。多边人权机制应根据真实、客观的信息开展工作，尊重各国主权，尊重各国根据本国国情选择的人权发展道路，在尊重当事国意愿基础上提供技术援助。四是坚持地域公平。人权高专办、特别机制等多边人权机制人员构成应体现地域公平分配原则，广泛吸引发展中国家人才，使多边人权机制具有真正的代表性。

(责编：贾文婷、常红)

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