新华社日内瓦6月14日电（记者刘曲）世界卫生组织14日表示，将于本月23日召开世卫组织紧急委员会会议，评估目前在全球多国暴发的猴痘疫情是否构成“国际关注的突发公共卫生事件”。

世卫组织总干事谭德塞14日在记者会上表示，猴痘疫情在全球暴发是不寻常且令人担忧的。根据《国际卫生条例》规定，世卫组织紧急委员会决定于23日召开会议，评估目前猴痘疫情是否构成“国际关注的突发公共卫生事件”。

世卫组织最新发布的数据显示，目前已有39个国家向世卫组织报告猴痘确诊病例1600多例和疑似病例近1500例，确诊病例绝大多数来自欧洲。39个国家中包括7个猴痘疫情已存在多年的国家和32个疫情新暴发国家。

世卫组织官员在记者会上说，虽然世卫组织正与成员国和疫苗制造商协调制定一个确保公平获得猴痘疫苗的机制，但世卫组织目前并不建议大规模接种猴痘疫苗。

猴痘是一种病毒性人畜共患病，猴痘病毒可通过密切接触由动物传染给人。过去数周，多个欧美国家报告多起猴痘病毒集群病例。世卫组织表示，猴痘疫情常多发于西非和中非地区，而目前多个国家报告的猴痘确诊和疑似病例却没有任何猴痘流行地区旅行史，这种情况并不正常。目前，世卫组织评估猴痘的全球公共卫生风险级别为中等。

“国际关注的突发公共卫生事件”是世卫组织可以发布的全球最高级别公共卫生事件。2020年1月底，世卫组织宣布新冠疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。

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