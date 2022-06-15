本报记者 张朋辉

日前，欧盟委员会发布2022年春季经济展望报告，将今明两年的欧盟经济增长率下调至2.7%和2.3%，低于今年2月预测的4%和2.8%。同时，欧盟认为，未来两年欧盟通胀率都将高于欧洲央行确定的2%的目标。预计今年通胀率将达到6.8%的历史最高水平，2023年将降至3.2%。

欧盟经济当前面临多重挑战。今年一季度，欧盟国内生产总值（GDP）环比增长0.7%，欧元区GDP环比增长0.6%。最新数据显示，今年5月欧元区通胀率达8.1%，连续第七个月创历史新高，远高于欧洲央行设定的2%的通胀目标。剔除波动较大的能源和食品价格的核心通胀率为3.8%，也超过市场预期。

欧洲央行日前宣布，计划7月加息25个基点，并从7月1日起停止净资产购买。该行预计9月将再次加息，如果中期通胀前景持续或恶化，将会适当提高加息幅度。根据欧盟的预测，如果欧盟对俄罗斯石油和天然气实施禁运，欧盟今年经济增长将滑落至0.2%，通胀率将在本次预测基础上增加3个百分点。

今年4月，国际货币基金组织（IMF）将欧元区今明两年的经济增长预期分别下调至2.8%和2.3%。IMF欧洲部主任阿尔弗雷德·卡默分析认为，欧盟经济此前出现复苏迹象，但未完全走出疫情影响。加上全球大宗商品价格高涨等因素，欧盟私人消费和投资远低于疫情之前的预测。卡默预计今年欧元区主要国家的经济增长乏力，甚至陷入技术性衰退，呼吁相关货币政策要在抑制通胀、限制增长之间寻找平衡，稳定通胀预期，抑制通胀螺旋式上升的因素。

IMF认为，随着欧盟及其成员国财政刺激政策逐渐退出，欧盟经济增长的动力进一步下滑。疫情发生后，欧盟临时性全面放松对各成员国的预算约束规则，多数成员国债务水平明显上升，但就如何控制债务增长，欧盟内部意见不一，也为经济增长增添了不确定性。

欧洲智库布鲁盖尔研究所认为，欧盟经济面临投资疲软、高技能劳动力短缺等结构性问题。此外，欧盟为刺激经济采取的扩张性货币政策也可能会对就业、消费产生负面影响。

（本报布鲁塞尔电）

《 人民日报 》（ 2022年06月15日 15 版）

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