本报记者 黄培昭

埃及中央银行不久前发布报告显示，埃及数字金融行业2021年吸引投资7.91亿美元，成为非洲地区数字金融最活跃的国家之一。近年来，埃及不断改善软硬件环境，促进数字金融行业发展，同时完善监管措施，提高金融科技企业防范风险能力。

据统计，埃及在2014年只有两家与数字金融有关的企业，到2021年增加至112家，增长了55倍。最近5年，线上金融交易量增长近10倍。埃及投资部前常务副部长安雅山表示，埃及的数字金融行业有非常大的发展空间，蕴含着良好的投资机遇和发展前景。

Halan是一款埃及当地叫车和送货手机应用程序，为客户提供两轮和三轮车送货服务，自2017年11月推出以来下载量超过100万次，完成1000多万次叫车订单。该程序还开发了电子钱包、账单支付以及小额和消费贷款等金融服务。该应用程序的创始人之一穆尼尔·纳赫拉说：“埃及正迎来数字化浪潮。通过科技手段，让更多没有银行账户的人也能享受金融服务，这非常具有潜力。”

埃及数字金融企业的快速发展，离不开政府的大力扶持。埃及政府把促进数字金融发展视为国家发展战略的重要组成部分，出台了多项鼓励数字金融的措施。例如，建设金融科技中心，搭建“埃及金融科技”平台，充分利用政府资源，完善发展数字金融所需基础设施。埃及国家电信管理局与电信运营商合作推出多款数字金融产品。大型企业和银行在加快自主创新的同时，还与创业者展开合作，以期在数字金融生态中发挥重要作用。

此外，埃及政府还实施普惠金融的监管改革，加快向符合标准的商户颁发数字支付牌照，在鼓励创新的同时，防范金融风险。政府推出“金融科技监管沙盒”，供初创企业和创业者在受控的环境中，测试数字金融产品。埃及金融监管局推出了“数字普惠金融计划”，在支持无现金支付系统发展、增强金融普惠性的同时，打击数字金融领域非法活动。

（本报开罗电）

《 人民日报 》（ 2022年06月15日 15 版）

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