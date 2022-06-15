本报记者 赵益普

柬埔寨农林渔业部近日正式推出谷种质量认证系统，通过认证标签制度来鉴定谷种质量，以提高水稻的产量和质量。柬埔寨农林渔业大臣翁萨坤表示，改良和确保谷种质量，是柬埔寨政府促进农业现代化的重要举措，旨在提高农业对国家经济的贡献，增加农民收入，降低贫困率。

水稻是柬埔寨最重要的农作物。长期以来，种植户缺乏可靠的优质谷种，直接影响水稻产量和农民收入。依托新的谷种质量认证系统，谷种企业可以对谷种质量进行认证。该系统此前已在柬埔寨8个省份试点，今年相关技术指南已编制出版。翁萨坤表示，柬农林渔业部下属相关机构将扩大推广谷种质量认证系统，督促所有谷种企业进行注册。

近年来，柬埔寨水稻种植和大米加工产业不断规模化、规范化，香米、有机米等产品日益受到国际市场青睐。柬埔寨稻米协会的报告显示，今年前4个月，柬埔寨出口大米超过22万吨，出口额达1.39亿美元。其中，欧盟、中国和东盟是主要出口市场。柬埔寨稻米协会主席松萨兰介绍，截至4月，柬全国旱季稻已收面积达63万多公顷，总产量超过290万吨，“柬埔寨日益成熟的水稻种植业为大米稳定出口提供重要保障”。

今年开始正式生效的《区域全面经济伙伴关系协定》将进一步促进柬埔寨大米出口。一些企业计划将大米加工成米粉等附加值较高的产品出口。

近期，柬埔寨稻米协会同联合国世界粮食计划署合作开展了大米强化技术培训，以提高营养强化大米的生产能力。营养强化大米是在普通大米中添加维生素、矿物质及氨基酸等营养元素后加工而成的成品大米，让大米营养更加均衡。共有15家企业参加了此次培训，培训内容包括设备安装操作、质量控制以及混合过程演示等，有望促进大米强化技术的推广。

据了解，柬埔寨政府已将营养强化大米纳入全国学校供餐计划。“柬埔寨大米产业不断发展，不仅要为企业和农户带来收益，更要造福本国人民。”柬埔寨农业与农村发展委员会秘书长索克·斯劳说。

《 人民日报 》（ 2022年06月15日 15 版）

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