本报记者 陈一鸣 谢佳宁 许海林

第九届美洲峰会日前在美国洛杉矶闭幕。拉美和加勒比国家广泛批评美方执意不邀请古巴、委内瑞拉、尼加拉瓜三国参会的做法，多国抵制参会。国际舆论指出，美方将部分国家排除在峰会之外的做法暴露了其借峰会搞“分裂、霸权、歧视”的真实目的。本次峰会成果寥寥，再次证明了美国对拉美政策奉行“美国优先”“口惠而实不至”的本质。

“美洲峰会俨然成为美国的一场‘外交噩梦’”

美洲峰会由北美洲、中美洲、南美洲和加勒比地区国家领导人之间举行的一系列国际会议组成，于1994年首次举行。今年是美国第二次担任峰会东道主。

美国以所谓“民主问题”为由，拒绝邀请古巴、委内瑞拉和尼加拉瓜的领导人出席此次美洲峰会，拉美地区多国对此强烈不满。墨西哥总统洛佩斯拒绝出席，玻利维亚、洪都拉斯等国仅派较低级别代表团参会。据路透社报道，在美洲国家组织35个成员中，除主办国美国外，美洲国家领导人缺席比例约占1/3。此次会议也成为美洲峰会创立以来参会领导人最少的一届。

古巴政府发表声明说，美国政府企图利用美洲峰会等高级别对话机制作为其称霸的工具，以排他手段制造地区分裂。美国抱持“门罗主义”思维，侵犯他国独立和主权，阻碍拉美和加勒比地区团结和一体化发展。洛佩斯表示，美国大行“干涉主义”，以所谓的“独裁”或关系紧张为由，未能邀请所有成员国出席峰会，这既不尊重他国主权独立，又回避了对话协商。

曾在奥巴马政府时期担任白宫全球接触主管的布雷特·布鲁恩在社交媒体上写道：“8个国家没有派出领导人参加本地区最重要的活动；这充分说明了我们与邻国的关系多么糟糕……”

西班牙《国家报》报道称，美国政府本来指望通过举办美洲峰会显示美国在拉美地区所谓的“领导地位”，但由于处理不当，结果是“每个人都不高兴”，“美洲峰会俨然成为美国的一场‘外交噩梦’”。

“美国企图在拉美和加勒比地区制造分裂”

峰会期间，美国承诺在经济贸易、粮食安全、公共卫生、气候变化和移民问题等方面加强与地区国家的合作。但政策分析人士普遍对这些计划能否产生显著影响提出质疑。美方提出的所谓移民保护等内容，也被舆论认为是试图推卸责任、让相关拉美国家承担更多解决移民问题责任的甩锅行为。

委内瑞拉总统马杜罗日前表示，本届美洲峰会不仅因参会问题遭到地区众多国家的公开抵制，会议主题和议程设置也没有与美洲人民关心的贫困、就业等问题紧密关联，如此峰会注定失败。

此前举行的第二十一届美洲玻利瓦尔联盟峰会发表声明指出，所有美洲国家应在平等条件下受邀参加第九届美洲峰会，美国作为主办国无权排除部分国家或侵犯他国主权和独立。“此类排他性的会议”无助于解决地区和全球面临的挑战和威胁，“为服务其霸权利益，美国企图在拉美和加勒比地区制造分裂”。

尼加拉瓜总统外交政策和国际事务顾问瓦尔德拉克·延奇克说，美国没有任何道德优势去指责并企图改变通过保障人民权利来实现真正民主的国家，更无权对他国进行非法制裁，单边制裁的行为本身就是反民主的。巴西瓦加斯基金会法学教授埃万德罗·卡瓦略在接受本报记者采访时表示，美洲峰会受邀国名单带有明显的选择性和排斥性，反映出美国召开这次峰会的本质是要维护自身的经济和政治利益，“地区国家的反应表明了美国领导力的缺乏”。

墨西哥国立自治大学学者塞佩达指出，美国在会议上提出的许多倡议无法落地，且缺乏有效机制和机构及常设论坛等保障。这些缺失导致其承诺再度沦为“空头支票”，无法真正解决紧迫问题。

“这是对美国霸权主义的质疑和抵制”

当前，美洲地区面临加强疫情防控、促进经济复苏、应对气候变化等挑战。加拿大达尔豪斯大学教授约翰·柯克指出，对于旨在“改善疫情应对措施”的峰会而言，将古巴排除在外“很怪异”。古巴为96%的人口进行了全程疫苗接种，派遣了数千名医疗专业人员到国外进行援助。“我们至少该听听古巴成功应对疫情的方法。华盛顿失去了诚实应对重大地区挑战的机会。”

古巴美洲问题专家拉斐尔·埃尔南德斯表示，拉美和加勒比地区的地缘政治形势已经发生深刻转变，这一地区今天的政治框架更加多样。美国政府继续采取孤立政策，这在21世纪是不合时宜的。“美国认为他们是民主、人权和自由问题的仲裁者，这一立场无助于促进西半球的对话。”

墨西哥国立自治大学教授玛丽安娜·阿帕里西奥认为，美国对拉美国家缺乏基本尊重，将拉美视作“后院”随意霸凌，对拉美滥施制裁、输出通胀、搞政治干预等。多国领导人批评或拒绝参加美洲峰会，“这是对美国霸权主义的质疑和抵制”。

卡瓦略表示，长期以来，美国对拉美国家的所谓“承诺”不仅没有促进当地社会发展，反而带来了一系列恶果，这是“美国在拉美越来越遭反感的根本原因”。

据阿根廷《国家报》报道，阿根廷外交部长卡菲耶罗在美洲峰会外长会上表示，平等公正是政治稳定、国际关系和谐、民主深化的基础，一个具有排他性的峰会注定失败。阿根廷呼吁结束对古巴和委内瑞拉的封锁与经济制裁。

（本报里约热内卢、墨西哥城、北京电）

《 人民日报 》（ 2022年06月15日 15 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)