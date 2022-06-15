本报首尔6月14日电 （记者马菲）2022年中日韩合作国际论坛14日在韩国首都首尔举办。本次论坛的主题为“面向未来的三国合作——持久和平、普遍繁荣、共同文化”。

中国国务委员兼外长王毅、日本外务大臣林芳正、韩国外长朴振为论坛开幕致贺信，强调中日韩合作在急剧变化的国际大环境中的重要性，重申对中日韩合作秘书处进一步拓展各项工作的支持。

中日韩合作秘书处秘书长欧渤芊在开幕辞中说，中日韩合作秘书处将“不遗余力地履行三国政府赋予的使命，进一步提升中日韩合作水平，大力促进本地区的持久和平、普遍繁荣、共同文化”。

中国驻韩国大使邢海明在致辞中说，中日韩三国既是隔海相望的近邻，也是对地区和世界具有重要影响力的国家。展望未来，三国合作应在现有基础上，朝着几个方向不断深化和推进：三国合作应致力维护地区持久和平，实现地区普遍繁荣，建设东亚共同文化。

论坛合作方人民日报社、朝日新闻社和朝鲜日报社也向论坛致贺信。

当天的论坛以线下和线上结合的方式举行，下设“共商共建：提升机制化水平、维护安全与和平”“共创共享：推动包容增长、促进普遍繁荣”和“共育共融：拥抱共同文化、引领理性融合”3个分论坛。来自三国的前政要及高级外交官、著名学者、重要经济文化组织代表等参加了活动。

2011年，中日韩政府为深化三国合作，在首尔成立常设国际组织——中日韩合作秘书处。中日韩合作秘书处设立以来，在三国政府指导下，积极为三国机制化合作提供支持，在经贸、文化、青年、媒体、灾害管理等领域主办众多合作项目，成为三国深化合作的主要平台。

《 人民日报 》（ 2022年06月15日 03 版）

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