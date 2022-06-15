陈晓东

当前，百年变局和世纪疫情叠加影响，国际形势中不稳定、不确定、不安全因素日益突出。国际社会高度关注今年的金砖国家领导人会晤，十分看重中国的主席国作用，期待金砖国家为处于动荡变革期的国际关系注入稳定性和正能量。金砖五国同心协力，以“金砖钥匙”应对全球性挑战，破解全球性问题，将为维护世界和平、推动共同发展、团结抗击疫情、捍卫多边主义贡献更多智慧和力量。

以安全合作之钥，破解全球安全困境，巩固金砖“和平盾”。巩固金砖战略伙伴关系，在涉及彼此核心利益问题上相互支持，共同维护主权、安全、发展利益，是金砖国家构建高质量伙伴关系的题中应有之义。当今世界各种传统和非传统安全威胁层出不穷，习近平主席提出全球安全倡议，强调要坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，为弥补和平赤字、破解全球安全困境指明方法路径，受到国际社会广泛欢迎。国际社会期待金砖国家深化政治互信，扩大安全合作，密切国际协调，共同发出反对霸权主义和强权政治、抵制冷战思维和集团对抗、共建人类安全共同体的时代强音。

以繁荣发展之钥，破解全球发展难题，绘就金砖“同心圆”。面对当前各种风险挑战，加强新兴市场和发展中国家团结合作，比以往任何时候都更为重要。习近平主席提出全球发展倡议，为破解全球发展难题提供了中国方案，得到国际社会广泛响应。中国愿同包括金砖国家在内的世界各国一道，加快落实联合国2030年可持续发展议程，稳步推进全球发展倡议落地落实，共同构建全球发展共同体，让合作的蛋糕越做越大，让进步的力量越聚越强。

以生命健康之钥，破解全球疫情威胁，筑牢抗疫“防火墙”。当前，新冠肺炎疫情反复延宕，给人民生命安全和身体健康带来严重威胁，给世界经济发展带来严重影响。推动全球团结抗疫，金砖国家义不容辞。世界期待金砖国家用好疫苗研发中心和预防大规模传染病早期预警机制，支持全球各国抗疫努力，最大程度保护人民生命安全和身体健康，为全球卫生治理合作提供高质量公共产品。支持世界卫生组织在抗击疫情中发挥领导作用，确保疫苗在发展中国家公平可及，弥合免疫鸿沟，共同推动全球卫生治理体系朝着有利于发展中国家、有利于各国人民的方向发展，加快构建人类卫生健康共同体。

以多边主义之钥，破解单边主义挑战，拓展金砖“朋友圈”。面对复杂严峻的全球性挑战，世界比以往任何时候都更需要坚持真正的多边主义。面对时代呼唤，金砖国家需要展现担当，高举多边主义旗帜，推动各方恪守联合国宪章宗旨和原则，维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，同时尽快启动金砖国家扩员进程，积极拓展“金砖+”合作，建立更广泛、更紧密的伙伴关系，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展，努力推动构建人类命运共同体。

中国和南非有着“同志加兄弟”的特殊友好关系，同为金砖国家合作机制重要成员。在习近平主席和拉马福萨总统共同擘画下，中南合作成为中非、南南合作的典范。今年以来，两国元首密集互动，就发展双边关系和推进金砖合作等达成重要共识，为中南关系、金砖国家合作机制发展提供了战略引领。

作为今年金砖国家主席国，中国已成功举办60多场重要活动，推动多个领域金砖合作取得重要进展。作为金砖国家合作机制唯一非洲成员，南非积极参加上述各项活动，为推动金砖合作作出重要贡献，成为金砖国家与非洲合作的重要桥梁。明年南非将接任金砖国家主席国，期待中南密切配合，有力对接金砖“中国年”“南非年”，推动金砖合作取得更多更大成果。

展望未来，金砖国家心往一处想，劲往一处使，金砖这块“金字招牌”必将更加闪亮，金砖合作必能行稳致远。

（作者为中国驻南非大使）

《 人民日报 》（ 2022年06月15日 03 版）

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