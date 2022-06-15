本报记者 谢亚宏 孔 歌

“我们与中国的合作已持续近40年。感谢中国政府此次为我们颁发国际科学技术合作奖，这将激励我们进一步加强与中国的合作伙伴关系，推动双方技术和知识共享，为全球农业可持续发展作出贡献。”国际生物多样性中心与国际热带农业中心联盟总干事雷斯特雷波近日在接受本报记者专访时说。

国际热带农业中心成立于1967年，是一家自主非营利性国际热带农业研究机构。该中心于2020年初与国际生物多样性中心合并成立联盟，总部位于意大利罗马。2021年11月，中国决定授予国际热带农业中心2020年度中华人民共和国国际科学技术合作奖，这是该年度获奖的唯一国际组织。中国驻意大利大使馆日前在罗马举行颁奖仪式，雷斯特雷波出席仪式并接受颁奖。

上世纪80年代起，国际热带农业中心与中国围绕热带牧草和木薯等作物选育和栽培技术开展了卓有成效的合作。迄今为止，中心帮助中国引进了3000多份热带作物种质，在中国推广种植热带牧草和木薯面积超过2亿亩，不仅助力农民增产增收，还培养了大批热带农业科研骨干。雷斯特雷波表示，中心研究人员此前曾多次获得中国中央和地方政府颁发的荣誉，“这充分说明中国关心农业发展，愿意与国际社会开展更多交流合作”。

雷斯特雷波曾多次到访中国，见证了中国农业农村发展变化。“最近一次是在2019年底，我访问了中国海南等地，考察了我们与中国的合作项目。无论从农民收入，还是从道路等基础设施状况来看，这些地方都发生了令人惊喜的变化。”雷斯特雷波说，“热带地区的农业国家大部分是发展中国家，中国消除绝对贫困的经验对这些国家很有启发。”

国际热带农业中心与中国密切合作，双方已共建联合实验室，并准备筹建国际生物多样性中心与国际热带农业中心联盟亚太中心。雷斯特雷波表示，中国的农业科研水平发展迅速，“近年来，我们的联合科研项目不断取得新进展，中国培育的木薯新品种取得了巨大成功，目前已经开始在非洲和东南亚国家推广。上次访问中国时，我们参观了北京的种业基因科研机构，双方还商讨了未来合作。”

对于中国提出全球发展倡议，雷斯特雷波表示高度赞赏：“我们在保护地球的同时，还要提高人们的生活水平。全球发展倡议强调绿色发展，这在当前全球粮食安全面临挑战的背景下具有重要意义。我们期待中国在热带农业领域发挥更重要的作用，并愿与中国在促进南南合作方面加强合作，让更多的研究成果造福世界。”

（本报罗马电）

《 人民日报 》（ 2022年06月15日 03 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)